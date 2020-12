Zimné prázdniny pre školákov sa predĺžia, ale polročné podľa Gröhlinga nebudú

Zimné prázdniny budú pre všetky základné a stredné školy v čase od pondelka 21. decembra 2020 do piatka 8. januára 2021. V živom vysielaní na sociálnej sieti v profile Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR to uviedol šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS).

Dodal, že toto rozhodnutie bude ešte vo štvrtok zverejnené. Polročné prázdniny 1. februára sa neuskutočnia, potvrdila to Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania na základných školách na ministerstve školstva.

V prípade, že pedagogickí a odborní zamestnanci nedisponujú dostatočným počtom dní dovolenky, môžu čerpať náhradné voľno, dohodnúť si prácu na doma napríklad formou prípravy jednotlivých materiálov a podkladov či na administratívu. Nepedagogickí zamestnanci by mohli vypomáhať s prácami v škole a v jej okolí.

Minister poznamenal, že nemajú kompetencie rozhodovať o materských školách. To je v kompetencii samospráv, ktoré by si mali vyhodnotiť potrebu ich prevádzky. Postup by mohol byť podobný ako v prípade letných prázdnin.