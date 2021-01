Zimné prázdniny sa skončia 8. januára, minister Gröhling pracuje na pláne otvárania škôl

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v súvislosti s fungovaním škôl po 11. januári inicioval zasadnutie konzília epidemiológov.

Online stretnutie s primátormi

Ako vysvetlil vo svojom statuse na sociálnej sieti, urobil tak vzhľadom na ostatné opatrenia súvisiace s lockdownom. Priblížil, že okrem epidemiológov kontaktoval aj hlavného hygienika Jána Mikasa a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), aby sa dohodli na spoločných odporúčaniach.

„V pondelok mám tiež k tejto téme online stretnutie s primátormi 70 najväčších miest na Slovensku. Veľmi v tejto veci oceňujem pripravenosť samospráv na pretestovanie a organizovanie celého procesu,“ napísal Gröhling.

Doplnil, že najneskôr v utorok 5. januára vydajú informácie, ako sa bude pri otvorení škôl v januári postupovať. O postupe by mali informovať samosprávy, Združenie samosprávnych krajov SK8, zriaďovatelia škôl, školy a aj profesné organizácie.

Do 8. januára sú zimné prázdniny

Zimné prázdniny pre všetky základné a stredné školy začali 21. decembra 2020 a trvajú do piatka 8. januára 2021. Žiaci by sa tak mali do tried vrátiť 11. januára. Riaditelia a zriaďovatelia škôl by sa pritom mali od daného termínu riadiť automatom, ktorý rezort školstva predstavil 17. decembra. Regióny sú v ňom delené podľa váženej 14-dňovej incidencie do šiestich stupňov.

V regiónoch so stupňom ostražitosti jeden až dva môžu byť otvorené materské, základné a stredné školy a odborné učilištia bez obmedzení a vysoké školy môžu učiť prezenčne s obmedzenou kapacitou, no s uzatvorenými internátmi. V regiónoch so štvrtým stupňom varovania ostávajú otvorené materské školy a prvý stupeň základných škôl iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

Materské školy sú v tomto stupni zatvorené, základné a stredné školy spolu s odbornými učilišťami učia žiakov dištančne. Gröhling vtedy uviedol, že Slovensko je v treťom až štvrtom stupni varovania. Predpokladal, že po prijatých opatreniach budú v januári školy v regiónoch v druhom až treťom stupni.