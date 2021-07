Vstup Čiernej Hory do EÚ podporuje aj Slovensko, podľa Klusa má na to všetky predpoklady

Čierna Hora má všetky predpoklady na to, aby naplnila úspešný príbeh európskej integrácie. Nehovoriac o tom, že členstvo v Európskej únii (EÚ) si želá väčšina tamojších obyvateľov.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) to vyhlásil počas pracovnej návštevy v Čiernej hore, ktorá sa uskutočnila v pondelok 19. júla a v utorok 20. júla. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Prínos pre Slovensko i Úniu

Vstup Čiernej Hory do EÚ je podľa Klusa aj v záujme Slovenska, preto chce SR svojich partnerov v Podgorici podporiť v ich reformnom úsilí napríklad odovzdávaním skúseností z prístupového či transformačného procesu do EÚ.

„Bolo by prínosom pre Slovensko aj zvyšok Únie, ak by sa Čierna Hora čím skôr stala súčasťou európskej rodiny. Okrem iného by to rozšírilo možnosti vzájomnej spolupráce a posilnilo ekonomické vzťahy. Cesta do EÚ je však v prvom rade cestou vedúcou k zachovaniu mieru, ešte väčšej stability a demokratického rozvoja tohto regiónu,“ povedal štátny tajomník.

Spojenec a priateľ

Klus dodal, že SR vníma Čiernu Horu nielen ako spojenca, ale aj priateľa. Kontakty medzi oboma krajinami neutíchajú a je možnosť ich pretaviť do spolupráce v obchodno – ekonomickej sfére.

„Z tohto dôvodu podporujeme, aby sa čo najskôr konalo 2. zasadnutie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu v Podgorici, a to s cieľom identifikovať oblasti spoločného záujmu a prepojiť firmy našich krajín,“ dodal štátny tajomník.