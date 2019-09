Vstup strany Most-Híd do súčasnej vlády bol správny krok, hodnotí Béla Bugár

Vstup do súčasnej vlády bol správny krok. Na sobotňajšom sneme strany Most-Híd to povedal predseda strany Béla Bugár.

„Ktokoľvek môže nadávať za našu účasť v tejto vláde, ale podarilo sa nám dosiahnuť viac, ako keby sme boli v opozícii. Naším rozhodnutím sme prevzali obrovskú zodpovednosť a nemyslím si, že by iná strana mala takú odvahu niečo podobné spraviť. My sme ale vedeli, prečo do toho ideme a dosiahli sme toho naozaj veľa,“ povedal na sneme Bugár.

Dištanc od Mariana K.

Vyzdvihol predovšetkým zníženie rekordnej nezamestnanosti, rozvoj regiónov, zníženie záťaže pre podnikateľov a živnostníkov, zavedenie mladomanželskej pôžičky, reformu osobného bankrotu či navýšenie platov.

Bugár taktiež zdôraznil, že ani on, ani členovia strany nie sú priatelia Mariana K.

„Aj napriek tomu na nás útočia. Treba si však uvedomiť, že aj za nášho prispenia dnes vyšetrujú takých ľudí, ktorí boli predtým nedotknuteľní. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme boli my tí, ktorí trvali na tom, aby skončil vtedajší predseda vlády Robert Fico. My sme boli potrební k tomu, aby sme vykonali reformu polície a aby boli naštartované vyšetrovacie procesy, na základe ktorých dnes sedí Marian K. vo väzení. Aj napriek tomu dostávame facky z každej strany, no musíme to vnímať pozitívne, keďže nás to posilňuje,“ vysvetlil Bugár.

Naša spoločnosť sa totiž podľa predsedu strany rozdeľuje na dobrých, ktorí kritizujú vládu a zlých, ktorí sú vo vláde.

Most medzi generáciami

„Je úplne v poriadku, ak máme na svet a jeho smerovanie odlišné názory, ale je nebezpečné, ak sú informácie selektívne sprostredkované. Nesmieme sa prestať počúvať a rozprávať. Práve kritické myslenie je to, čo posúva celú spoločnosť dopredu,“ objasnil Bugár.

Predseda Mosta-Híd zároveň priblížil, že táto strana je mostom medzi tým, čo tu bolo a čo tu bude.

„Sme mostom medzi generáciami politík a generáciami politikov. Sme mostom pre mladých, no pomáhame aj starším. Sme mostom medzi občanmi a štátom. Sme mostom do budúcnosti Slovenska. Toto je najdôležitejšia úloha týchto dní, mesiacov a rokov. Kvôli tomu sme pred desiatimi rokmi vznikli a s radosťou sa tejto úlohy zhostíme. Náš príbeh totiž pokračuje, ideme budovať most do budúcej spoločnosti. Je to veľká úloha a obrovská zodpovednosť, ale Most-Híd sa nikdy nebál zodpovednosti,“ povedal na sneme predseda strany.

Strana Most-Híd na sobotňajšom sneme hodnotí desať rokov svojho pôsobenia v politike, výsledky vo vláde a programové priority do najbližších parlamentných volieb. Na sneme je prítomných 151 delegátov.