Vstup Švédska a Fínska do NATO by bol podľa europoslancov jasným odkazom do Ruska, Putin zjednotil štáty aliancie

Prípadný vstup Švédska a Fínska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by bol silným gestom a jasným odkazom do Ruska o tom, že tamojšiemu lídrovi sa neustupuje. Agentúre SITA to povedali slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP).

Michal Wiezik (PS/RE) konštatuje, že Európa každým dňom od vypuknutia vojny na Ukrajine ukazuje svoju jednotu a stáva sa silnejšou. Vstupom Fínska a Švédska by sa európsky priestor stal o niečo viac bezpečnejším a zjednotenejším. „Vyslalo by to tiež politický signál, že Putinovi sa neustupuje,“ dodal.