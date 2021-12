VšZP a Slovenské národné divadlo darujú zdravotníkom v prvej línii liek na dušu

Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci so Slovenským národným divadlom chce prejaviť uznanie, vďačnosť a podporu všetkým lekárom, sestrám a ďalšiemu zdravotníckemu personálu v prvej línii, ktorí už bezmála dva roky s vypätím všetkých síl zachraňujú ľudské životy a nasadzujú zároveň tie vlastné v boji s pandémiou. Dve štátne inštitúcie spojili sily, aby im umožnili dopriať si oddych a umelecký zážitok v podobe výnimočnej divadelnej hry Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.

Umenie lieči a je preukázateľne účinným stimulom pre naše zdravie. Mnohé štúdie, ale aj praktické skúseností z iných krajín ukázali, že účasť na umeleckých a kultúrnych podujatiach posilňuje telesné, duševné a sociálne blaho a dokonca môže predĺžiť priemernú dĺžku života.

„Uvedomujeme si, že cena za nasadenie a obetavosť všetkých zdravotníkov počas uplynulých takmer dvoch pandemických rokov je nevyčísliteľná. Za ich dennodenné hrdinstvo, za zvládanie obrovského náporu na ich fyzické a psychické zdravie sa im chceme aspoň čiastočne odplatiť darom v podobe kultúrneho zážitku. Keďže v súčasnosti nemajú možnosť ani čas chodiť za kultúrou, rozhodli sme sa priniesť im ju domov v podobe online zážitku. Veríme, že umenie lieči. Divadelné predstavenie pre zdravotníkov je tak nielen symbolickým vyjadrením našej vďaky a úcty, ale aj darom s ambíciou priniesť im reálnu úľavu od stresu a únavy z mimoriadne náročnej práce,“ povedal generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch je veselohra z pera slovenského spisovateľa Jána Palárika. Vznikla v roku 1862 a patrí k najhranejším a najobľúbenejším dielam v histórii slovenského divadla. Krásne kostýmy a živá cimbalová hudba spolu s tanečníkmi prinášajú na javisko farebnosť a bohatosť slovenských tradícií.

„Veľmi si vážime vašu prácu, milí zdravotníci, lekári, sestry. Dobre vieme, že bez vás by sme nemali šancu zvládnuť pandémiu. Máte náš obdiv za obrovské nasadenie, v ktorom pracujete nepretržite už druhý rok, pričom neraz čelíte aj nepríjemnému správaniu zo strany pacientov. Napriek tomu vynakladáte maximálne úsilie pre záchranu ľudských životov, a to aj na úkor času stráveného so svojou rodinou. Za to všetko sa vám chceme poďakovať tak, ako najlepšie vieme – divadlom. Veríme, že online divadelné predstavenie bude pre vás príjemne strávený čas,“ povedal generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Slovenskí zdravotníci v prvej línii si vďaka spolupráci VšZP a SND budú môcť užiť predstavenie Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch online v pokoji domova spolu so svojimi blízkymi 27. a 28. decembra 2021. Link s jedinečným kódom už VšZP zaslala stovkám hrdinov tohto pandemického obdobia.

