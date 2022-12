Ako bude vyzerať digitálna kancelária budúcnosti

Pandemické roky priam odštartovali digitalizáciu mnohých pracovísk. Veľa firiem riešilo zásadnú otázku, ako prepojiť jednotlivých zamestnancov bez toho, aby sa museli osobne stretnúť. V súčasnosti majú na výber, či zotrvať v štýle online alebo sa vrátiť naspäť do kancelárií. Riešením môže byť nová technológia hybridných zasadacích miestností, s ktorou prichádza firma Microsoft. „Chceli sme zistiť, ako využiť technológie na to, aby sa naši vzdialení zamestnanci cítili viac zapojení do stretnutia a naopak. Cieľom bolo pomôcť ľuďom, ktorí sú fyzicky prítomní, aby sa cítili viac prepojení s ľuďmi, ktorí sú vzdialení,“ hovorí Scott Weiskopf, riaditeľ Centra inovácií, Global Workplace Services.

Hybridné zasadacie miestnosti budúcnosti?

V minulosti sa tí, ktorí volali do zasadacej miestnosti, mohli cítiť ignorovaní alebo menej zapojení do konverzácie. Nástup pandémie COVID-19 – kde sa každý potreboval pripojiť na diaľku – trochu vyrovnal skóre a vytvoril nové očakávania, aké by mali byť stretnutia pre virtuálnych účastníkov. Teraz, keď je veľa zamestnancov na istý čas späť v kancelárii, je potrebné zmeniť predstavu o pracovisku.

Pre dosiahnutie cieľa a vytvorenie hybridnej zasadacej miestnosti bolo nutné zmeniť aj priestorové vybavenie samotnej zasadacej miestnosti. „Museli sme veci premyslieť od základov,“ hovorí Sam Albert, hlavný programový manažér v tíme spoločnosti Hempey. „Prvá vec, ktorú sme urobili, bolo, že sme miestnosť otočili a zmenili nábytok,“ hovorí Albert. Preorientovaním pozornosti zo stredu miestnosti smerom k displeju a fotoaparátu, sa dosiahlo, že sa ľudia prítomní v zasadačke pozerali nielen jeden na druhého, ale tiež na ľudí, ktorí volali.

Špeciálne upravená kancelária umocňuje zážitok z videokonferencií

Zmena rozloženia zasadacej miestnosti, AV zariadenia a kabeláže bola dosť rozsiahla. „Najskôr sme zo stropu odstránili projektory, zo stien reproduktory a tiež všetky káble. Potom sme vymysleli stojan, ktorý drží všetko pohromade v prednej časti miestnosti,“ hovorí programový manažér.

Po niekoľkých úpravách tím vytvoril jedinú zostavu, ktorá obsahovala všetky audio, video, projekčné, výpočtové a sieťové potreby. Tento jeden kus zariadenia so zjednodušeným dizajnom možno preniesť do miestnosti a zapojiť.

Reprofoto: YouTube/Inside Track

Medzi ďalšie technológie pridané k AV štandardu patrí širokouhlá kamera, ktorá zachytí všetko v miestnosti. Tá istá kamera môže využívať umelú inteligenciu na poskytovanie detailných pohľadov na ľudí v miestnosti vo videu, čo z nej robí lepší zážitok pre vzdialených účastníkov. Zvukové zariadenia riadené umelou inteligenciou zároveň znižujú ozvenu a zavýjanie, ktoré boli v minulosti rušivým elementom online konferencií.

Nové hybridné kancelárie, ktoré využívajú najnovšie technológie a vhodné dispozičné usporiadanie nábytku a zariadenia, tak môžu predstavovať budúcnosť vo svete digitálnych kancelárií.