Amazon sa snaží zastaviť protimonopolné vyšetrovanie, ponúka viaceré ústupky a sľuby

Spoločnosť Amazon v snahe vyriešiť dve protimonopolné vyšetrovania zo strany Európskej únie (EÚ) sľúbila, že s obchodníkmi tretích strán bude na svojej webovej stránke zaobchádzať spravodlivo. Online predajca ponúkol niekoľko záväzkov na zmiernenie obáv týkajúcich sa hospodárskej súťaže.

Informovala o tom Európska komisia, ktorá dohliada na hospodársku súťaž v bloku, s tým, že očakáva spätnú väzbu na tieto záväzky od zainteresovaných strán, na čo majú čas do 9. septembra.

Vyšetrovanie trvá už štyri roky

Komisia pred štyrmi rokmi začala vyšetrovanie Amazonu pre obavy, že porušil pravidlá hospodárskej súťaže v EÚ tým, že použil údaje od obchodníkov predávajúcich produkty na jeho platforme, aby voči nim získal nespravodlivú výhodu.

Firmu tiež separátne vyšetruje pre možné uprednostňovanie jeho vlastného maloobchodu a obchodníkov, ktorí používajú jeho logistický a dodací systém, pred ostatnými predajcami.

Sľuby online predajcu

Na vyriešenie prvého problému Amazon prisľúbil, že sa zdrží používania „neverejných údajov“ z aktivít predajcov, aby im konkuroval prostredníctvom vlastného predaja značkového tovaru alebo produktov „súkromných značiek“.

V prípade druhého vyšetrovania sa spoločnosť tiež zaviazala umožniť predajcom v rámci svojej členskej služby Prime využívať akúkoľvek logistickú a doručovaciu spoločnosť podľa vlastného výberu a stanoviť „nediskriminačné“ kritériá pre to, kto bude vybraný na predaj v rámci Prime.

Tiež sľúbila rovnaké zaobchádzanie so všetkými predajcami pri zaraďovaní ich ponúk produktov do „boxu na nákup“, ktorý umožňuje nakupujúcim pridávať položky priamo do svojich nákupných košíkov. Tento box obsahuje produkt jedného predajcu, aj keď túto položku môže ponúkať viacero obchodníkov, takže Amazon tiež sľubuje, že ukáže druhú konkurenčnú ponuku, ktorá spotrebiteľom poskytne väčší výber.

V prípade odobrenia by záväzky Amazonu zostali v platnosti päť rokov.