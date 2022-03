Babeľa: Zdravotníctvo potrebuje jasnú stratégiu, pacient tak bude hlavnou prioritou

Zdravotníctvo na Slovensku potrebuje jasnú a dlhodobú stratégiu a jednu spoločnú víziu či cieľ, pacient by sa tak stal hlavnou prioritou, uvádza štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Róbert Babeľa.

Rezort zdravotníctva aktuálne pracuje aj na reforme liekovej politiky a chce priniesť do systému inovácie. O tom, či je naše zdravotníctvo otvorené inováciám, prečo musíme klásť veľký dôraz na dáta a ako možno zlepšiť prístup ľudí k modernej starostlivosti, nám porozprával Babeľa v exkluzívnom rozhovore.

Je naše zdravotníctvo otvorené inováciám a darí sa ich nasadzovať tak, aby mali pacienti prístup k modernej starostlivosti?

Veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby bolo zdravotníctvo otvorené inováciám, no v niektorých oblastiach, žiaľ, zaostávame. Najvýraznejšie to asi vnímame v liekovej politike. Za posledné roky sa nám nedarí až tak efektívne dostávať nové lieky do systému. Práve preto sa snažím, aby sa situácia zmenila a aby bol vytvorený transparentný a predvídateľný priestor na to, ako a za akých podmienok môžu inovatívne technológie vstupovať do systému. Situácia momentálne nie je ideálna, no intenzívne pracujeme na tom, aby sa zlepšila.

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Róbert Babeľa (vpravo). Foto: ITAPA

Darí sa efektívne digitalizovať naše zdravotníctvo? Kde sú rezervy? Čo sa musí ešte urobiť?

Výrazne sme sa pohli vpred, pretože pandémia nás primäla k tomu, aby sme akcelerovali procesy v rámci digitalizácie. Na druhej strane však ani zďaleka nie sme na konci. Systém eZdravie funguje len sčasti a nemyslím si, že máme momentálne všetky dáta a informácie, ktoré by sme potrebovali, a to hlavne v oblasti liekovej politiky. Tu dáta potrebujeme skutočne akútne. Je to výzva aj pre nás, aby sme to zmenili, celú oblasť zlepšili a začali sa viac zaujímať o validné a verifikované údaje, ktoré budeme následne aj viac využívať.

Nášmu zdravotníctvu podľa mňa chýba jasná dlhodobá stratégia.

V zdravotníckom systéme denne putuje nespočetné množstvo dát. Vie s nimi štát v dnešnej dobe efektívne pracovať? Ako možno prácu s nimi skvalitniť s cieľom zefektívniť celý systém?

Využívanie dát je o kvalitných ľuďoch. Na ministerstve zdravotníctva niekoľko kvalitných ľudí máme, ktorí vedia s dátami veľmi efektívne pracovať, využívať ich a posúvať ďalej, zanalyzovať ich a správnym spôsobom ich využiť pre potreby rezortu alebo celého zdravotníckeho prostredia.

Je to proces, ktorý si však vyžaduje čas minimálne z pohľadu rozvíjania ľudského kapitálu a potenciálu. Ako tušíte, aj v tomto smere máme obrovský priestor na to, aby sme sa pohli výrazne vpred.

Budeme napríklad potrebovať dáta o ochoreniach, o ďalších hlavne nepriamych nákladoch, prediktívne analýzy a údaje o tom, koľko peňazí míňame na pacientov vo vybraných diagnózach. Toto zatiaľ nemáme, no základným nástrojom na to, aby sme sa niekam pohli, sú opäť kvalitní ľudia.

Čo treba v našom zdravotníctve urobiť inak, aby bol v centre pozornosti pacient?

Nášmu zdravotníctvu podľa mňa chýba jasná dlhodobá stratégia. Ak by sme ju mali a nebola by úplne závislá od politických strán či politických nálad, mali by sme víziu či cieľ, ku ktorému by sme postupne spoločne smerovali. Tým pádom by bolo aj postavenie pacienta v systéme úplne iné.

Náš systém je momentálne reaktívny, riešime krízy, plátame veci. No mal by byť proaktívny a prevenčný, čo by malo byť práve dlhodobým cieľom. V prípade, že by sa nám to podarilo, pacient by bol našou hlavnou prioritou. Ruka v ruke s tým ide však aj zodpovednosť pacienta za vlastné zdravie. A tam sme tiež veľmi nepokročili.

Inovatívne technológie zásadným spôsobom prispievajú k znižovanie odvrátiteľných úmrtí. Ďalší veľký prínos týchto technológií je v tom, že majú obrovský benefit pre ekonomiku krajiny.

Ako zástupca ministra máte vo svojej gescii reformu liekovej politiky. V čom spočíva? V čom vidíte pridanú hodnotu inovatívnych liekov?

Reforma je zameraná v širšom slova zmysle na to, aby sa nastavilo transparentné prostredie pre vstup inovatívnych látok. Treba však tiež vytvoriť prostredie, ktoré je predvídateľné. Znamená to, že každý, od lekára, pacienta až po firmu, ktorá má záujem dať do úhrady nejaký liek, by vedel, čo ho čaká. Toto sú základné veci, ktoré sme sa snažili do novely zahrnúť. Pevne verím, že sa nám ich podarí v nej udržať až po jej úspešné schválenie.

Inovatívne technológie zásadným spôsobom prispievajú k znižovanie odvrátiteľných úmrtí. Ďalší veľký prínos týchto technológií je v tom, že majú obrovský benefit pre ekonomiku krajiny. Nehovoríme teda len o tom, že investujeme do liečby.

Keď teda investujeme správne a práve vtedy, keď to pacient najviac potrebuje, nemusí absolvovať dlhodobú PN či stať sa invalidným dôchodcom alebo predčasne na ochorenie zomrieť. Vie sa potenciálne rýchlo vrátiť do pracovného procesu, k rodine, pracovať a byť produktívny. Inovácie majú teda zásadný dosah na to, ako sa nám darí osobne, ale aj ako krajine.

Ako by malo z vášho pohľadu vyzerať moderné zdravotníctvo?

Malo by byť založené na čo najlepších dátach a nastavené preventívne.