Bude Slovákom stačiť na komunikáciu s úradmi appka v mobile? Ľudia zo Slovensko IT už na nej pracujú

Tím profesionálov v štátnej spoločnosti Slovensko IT aktuálne pripravuje aplikáciu Slovensko v mobile, s ktorou občania budú môcť vybavovať komunikáciu s úradmi iba cez mobilný telefón.

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) o tom informovala v súvislosti s návštevou štátnej IT spoločnosti v Košiciach.

Vytvorili aj aplikáciu GreenPass

„Vďaka založeniu spoločnosti Slovensko IT sa štátu otvorila cesta k efektívnejšej tvorbe informačných systémov a lepším elektronickým službám pre občanov,“ uviedla na sociálnej sieti vicepremiérka.

Odborníci zo Slovensko IT podľa ministerstva investícií stoja aj za projektmi GreenPass, najúspešnejšou štátnou mobilnou aplikáciou v histórii, či Covid Automat, ktorý mal viac ako 2,5 milióna používateľov.

Tiež expresne pripravili a sprevádzkovali webovú stránku poskytujúcu informácie utečencom z Ukrajiny.

Do firmy nalejú milión eur

Vláda v apríli schválila vklad do štátnej IT spoločnosti vo výške 1 milión eur, čo má vytvoriť jej primerané kapitálové vybavenie.

Ministerstvo financií má tieto peniaze uvoľniť zo štátnych finančných aktív pre rozpočtovú kapitolu ministerstva investícií, a to ich následne presunie ako príspevok jediného akcionára do kapitálového fondu Slovensko IT.