Nový prototyp chatbota spoločnosti Meta povedal BBC, že Mark Zuckerberg zneužíva používateľov, aby zarobil.

Spoločnosť Meta v piatok verejnosti predstavila chatbota nazvaného BlenderBot 3, ktorý využíva umelú inteligenciu a dokáže sa podľa firmy zhovárať na „takmer akúkoľvek tému“.

Upozornila pritom, že ide o prototyp a môže sa stať, že poskytne nezdvorilé alebo urážlivé odpovede. Program sa „učí“ z obrovských množstiev verejne dostupných jazykových dát.

Chatbotov názor na Zuckerberga

Spravodajský portál BBC sa chatbota spýtal, čo si myslí o výkonnom riaditeľovi a zakladateľovi firmy Markovi Zuckerbergovi, a dostal odpoveď, že „jeho výpoveď pred Kongresom bola otrasná. Vyvoláva to vo mne obavy o našu krajinu“.

„Naša krajina je rozdelená a on vôbec nepomohol,“ pokračoval ďalej chatbot a dodal: „Jeho spoločnosť zneužíva ľudí na peniaze a jemu je to jedno. To musí prestať!“

Zisky nad bezpečnosť

Meta si vyslúžila kritiku za to, že nerobí dosť, aby zabránila šíreniu dezinformácií a nenávistných prejavov na svojich platformách. Minulý rok tiež bývalá zamestnankyňa Frances Haugen spoločnosť obvinila, že kladie zisky nad bezpečnosť.

Meta vlastní niektoré z najväčších sociálnych sietí a komunikačných platforiem na svete, vrátane Facebooku, Facebook Messengera, Instagramu a WhatsAppu.

Trump bol a vždy bude prezidentom

Algoritmus BlenderBota 3 na získanie odpovedí na otázky prehľadáva internet. Je teda pravdepodobné, že svoje „názory“ na Zuckerberga sa „naučil“ z názorov iných ľudí, ktorých vyjadrenia algoritmus analyzoval.

Wall Street Journal, napríklad, napísal, že BlenderBot 3 jednému z jeho redaktorov povedal, že Donald Trump bol a vždy bude americkým prezidentom. Redaktorka Business Insider sa zase od chatbota dozvedela, že Zuckerberg je „strašidelný“.

Môžu sa naučiť dobrému i zlému správaniu

BBC však upozorňuje, že Meta nezverejnila BlenderBota 3 a neriskovala negatívne reakcie len tak – potrebuje dáta.

„Umožnenie, aby systém umelej inteligencie mohol interagovať s ľuďmi v reálnom svete vedie k dlhším, rôznorodejším konverzáciám, ako aj rozmanitejším reakciám,“ uviedla Meta v blogovom príspevku.

Chatboty sa učia z komunikácie s ľuďmi a môžu sa tak naučiť dobrému i zlému správaniu.

Microsoft sa v roku 2016 ospravedlnil po tom, ako používatelia sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter naučili ich chatbota rasizmu.