Elon Musk odmietol zablokovať ruskú propagandu v internetovej sieti Starlink

Zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk odmietol žiadosť „niektorých vlád (nie ukrajinskej)“ o zablokovanie „ruských spravodajských zdrojov“ v jeho satelitnej internetovej sieti Starlink. Podľa agentúry AP i portálu televízie CNN sa tak vyjadril na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

„Nespravíme to, jedine ak pod hlavňou. Prepáčte, že som maximalista, čo sa týka slobody prejavu,“ napísal v piatok v noci Musk.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022