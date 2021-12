GlobalTel a Swan vítajú začatie vyšetrovania, ktoré inicioval NKÚ po kontrole v NASES

Spoločnosti GlobalTel, a. s., a Swan, a. s., vítajú začatie vyšetrovania, ktoré inicioval Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) v súvislosti s kontrolou v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Všetky doposiaľ zverejnené informácie obom spoločnostiam pripadajú účelové alebo prinajmenšom značne zjednodušené. Informovali o tom v pondelok v stanovisku, ktoré poslal hovorca Swanu Pavel Ďurík.

„Nie je šťastné, že doteraz nie je zverejnený protokol z kontroly v plnom rozsahu, čo neprispieva k transparentnosti vykonanej kontroly. Spoločnosť GlobalTel požiadala o sprístupnenie protokolu z kontroly v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, no s poukázaním na trestné oznámenie zo strany NKÚ nám sprístupnenie bolo odmietnuté,“ uviedli spoločnosti.

Nechcú neférový politický boj

Mnohé tvrdenia podpredsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho pre médiá sú podľa oboch firiem v prudkom rozpore s ich zmluvným vzťahom s NASES.

„Nakoľko zmluvy sú verejné, vie si to verejnosť overiť, na rozdiel od informácií z protokolu o kontrole, ktorý NKÚ zverejniť odmieta. Aj preto by sme privítali viesť túto debatu na odbornej úrovni a odmietame sa zapájať do neférového politického boja,“ vyhlásili GlobalTel a Swan.

Ako dodali, sú dlhodobým partnerom vlády a už viac ako osemnásť rokov spolupracujú a dodávajú štátu riešenia v oblasti eGovernmentu, vďaka ktorým funguje komunikácia štátnej správy s občanmi i jej orgánmi navzájom omnoho efektívnejšie.

Zistenia kontroly predá NKÚ polícii

Modul úradnej komunikácie (MUK-P) obstarávaný pôvodne v hodnote 3,2 mil. eur je v súčasnosti stále nefunkčný. Na tlačovej besede to v piatok 17. decembra skonštatoval podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Ako uviedol, modul, ktorý je súčasťou Ústredného portálu verejnej správy, je ukážkovým príkladom pochybení v rámci informatizácie a investičné ako aj prevádzkové náklady za päť rokov sa v tomto prípade nakoniec vyšplhali na 6,1 mil. eur.

Systém, ako aj jeho zdrojové kódy, podľa neho vlastní privátny subjekt a len s jeho súhlasom v ňom možno vykonávať zmeny, úpravy alebo technickú podporu. Na trhu pritom podľa neho existujú komerčné riešenia, ktoré využíva napríklad ministerstvo vnútra. Andrassy doplnil, že zistenia z vykonanej kontroly NKÚ odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.