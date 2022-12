Japonsko spojí sily s Talianskom a Veľkou Britániou pri vývine stíhačky novej generácie

Japonsko v piatok oznámilo, že spolu so Spojeným kráľovstvom a Talianskom vyvinie stíhačku novej generácie. Lietadlo, ktoré by malo v Japonsku niesť názov Mitsubishi F-X a v Európe Tempest, by mali uviesť do prevádzky v roku 2035. Dohoda poskytuje Japonsku väčšiu podporu čeliac rastúcej asertivite Číny a umožní Spojenému kráľovstvu mať väčšiu prítomnosť v indicko-tichomorskom regióne.

Podrobnosti stále dolaďujú

Japonské ministerstvo obrany uviedlo, že nové lietadlo bude viacúčelová stealth stíhačka nadradená stojom F-35 a Eurofighter, s pokročilými cenzormi a sieťou. Očakáva sa, že nové lietadlo nahradí 94 stíhačiek F-2 v Japonsku, 144 Eurofighterov v Spojenom kráľovstve a 94 Eurofighterov v Taliansku, tvrdia japonskí predstavitelia.

Podľa nich sa o ďalších podrobnostiach, vrátane výrobných cieľov, nákladov na vývoj a dizajnu lietadla, stále diskutuje.

Spolupráca známych spoločností

Veľká Británia a Taliansko boli vybrané ako partneri po tom, čo Japonsko zabezpečilo, že budú zdieľať kľúčové informácie umožňujúce každej krajine robiť vlastné rozhodnutia o opravách, uviedli tiež predstavitelia.

Na základe dohody budú na stíhačke spolupracovať japonská spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries s britskou BAE Systems PLC. Kľúčovým partnerom v projekte bude talianska spoločnosť Leonardo S.p.A. Motor budú mať na starosti japonská firma IHI, britský Rolls Royce a Avio Aero z Talianska. Mitsubishi Electric Co., Leonardo U.K. a Leonardo S.p.A. budú zase pracovať na avionike.