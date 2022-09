Jurzyca odmieta návrh operátorov na zdieľanie nákladov pri budovaní 5G siete s dátovými spoločnosťami,

Slovenský poslanec Európskeho parlamentu Eugen Jurzyca nepodporuje návrh veľkých telekomunikačných operátorov, aby aj digitálne spoločnosti, generujúce najviac internetových dátových prenosov, prispievali spravodlivým podielom na rozvoj telekomunikačných sietí, vrátane 5G.

Zásady sieťovej neutrality

„Nepovažujem to za efektívne, tým pádom ani za spravodlivé, potrebné či správne,“ uviedol europoslanec pre agentúru SITA k iniciatíve asociácie najväčších európskych telekomunikačných operátorov ETNO.

Jurzyca si skôr myslí, že uvedené spoplatnenie by bolo porušením zásady sieťovej neutrality, teda nediskriminačného spracovania všetkých dát pri prenose v sieťach rovnako a neblokovania jednotlivých webových stránok, služieb či aplikácií.

„Ale podstatu problému vidím v ekonomickej rovine, nie v právnej,“ poznamenal Jurzyca. Počas súčasného päťročného funkčného obdobia Európskeho parlamentu pôsobí vo frakcii európskych konzervatívcov a reformistov, je členom výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, pričom v eurovoľbách v roku 2019 kandidoval za stranu Sloboda a Solidarita.

Lobing operátorov

Podľa europoslanca by bolo čudné a neefektívne, keby štát či EÚ prinútili zákonom napríklad najväčších výrobcov automobilov, aby prispievali ešte navyše na rozširovanie siete čerpacích staníc.

„Presne o to sa pokúšajú operátori. Nestačí im to, čo sú schopní získať na slobodnom trhu, skúšajú si prelobovať cez zákony viac. Nič nové pod slnkom,“ upozornil Jurzyca.

Podľa neho práve pre takéto regulácie EÚ zaostáva napríklad za USA, nemá vlastné úspešné gigantické firmy v mnohých sektoroch.

„Namiesto toho, aby sme sa snažili u nás vytvoriť podmienky, aby vznikali aj u nás úspešné veľké (digitálne) firmy, tak sa snažíme len vyžmýkať tie americké. Možno sa to väčšine voličov páči, ale história nás učí, že to vždy neznamená, že je to aj dobré,“ podotkol europoslanec.

Dotácie na internetovú infraštruktúru

Telekomunikačné spoločnosti už využívajú rozsiahle vládne či európske dotácie na spustenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočným pokrytím.

„Sú situácie, v ktorých má infraštruktúra ako cesty, kanalizácie, telekomunikačné siete naozaj črty verejných statkov a spolufinancovanie zo strany štátu je racionálne. Ale snaha prinútiť iných účastníkov trhu zákonom, aby platili viac, mi pripadá nesprávna,“ dodal Jurzyca.