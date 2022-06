Košická samospráva, univerzity a technologické firmy chcú do mesta pritiahnuť superpočítač, Remišovej napísali list

Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva sa spojili, aby do mesta pritiahli najvýkonnejší civilný počítač v Európe.

Podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej (Za ľudí) preto posielajú otvorený list, v ktorom deklarujú potrebu a zároveň aj pripravenosť umiestniť superpočítač práve v metropole východu. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Vyhodnotí a spracuje obrovské dáta

Superpočítač z dielne americko-slovenskej spoločnosti Tachyum je prevratným technologickým riešením a investíciou za desiatky miliónov eur, ktorá dokáže vyhodnocovať a spracovať obrovské množstvo dát v oblastiach biomedicínskeho výskumu, výroby progresívnych materiálov alebo kvantových a informačných technológií.

Zároveň môže slúžiť na dlhodobé analýzy a prognostiku v oblastiach klimatickej zmeny, globálneho zdravia či na vytváranie komplikovaných ekonomických modelov.

Využívali by ho nielen vedecké tímy košických univerzít a ústavy Slovenskej akadémie vied ale aj samospráva či viaceré IT spoločnosti v regióne, pričom vďaka modernej technológii by firmy dokázali pritiahnuť ďalšie investície a zamestnať viac ľudí.

Superpočítač založený na unikátnej slovenskej technológii navyše predstavuje prelomové technologické riešenie.

Revolučná zmena v inováciách

To môže priniesť revolučnú zmenu v inováciách a vytváraní nových priemyselných odvetví nielen na východe Slovenska, ale aj s výrazným presahom a vplyvom na priemysel v celej krajine.

„Inštalácia superpočítača, ktorý by v súčasnej dobe predstavoval svetovú technologickú špičku, práve v Košiciach, je pre nás jedinečnou príležitosťou. Zo skúseností zo sveta vieme, že inštalácia podobnej technológie môže pritiahnuť nielen nové investície, ale dokáže zvýšiť atraktivitu a HDP regiónu o niekoľko percent. Sme pripravení vyvinúť všetky potrebné aktivity tak, aby sme dokázali pritiahnuť túto mimoriadne dôležitú technológiu práve do Košíc,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Podporu pre lokalizáciu superpočítača v metropole východu podporuje aj združenie IT Valley, v ktorom sa zoskupuje viac ako 55 technologických firiem z celého regiónu. Spoločne zamestnávajú približne 15-tisíc špecialistov.

„Firmy, ktoré v regióne pôsobia, prechádzajú významnou transformáciou, kde sa koncerny rozhodujú o investíciách do zvyšovania pridanej hodnoty. Firmy, ktoré sú členmi IT Valley, patria v Európe k firmám s robustnými investíciami do výskumu a vývoja. Umiestneniu takýchto investícií pomáha kapacita a možnosti infraštruktúry. Superpočítač tak môže nakopnúť inovačný ekosystém, ktorý zas priláka zaujímavé investície aktuálnych aj nových spoločností, môže sa stať magnetom pre šikovných ľudí a dá regiónu možnosť posunúť sa v znalostnej ekonomike,” povedal predseda správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman.

Na superpočítač vyčlenili 70 miliónov

Predstavitelia Košického klastra nového priemyslu (CNIC), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, spoločností Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, GlobalLogic Slovakia, NESS KE, klastra Košice IT Valley, SOPK – Košickej regionálnej komory a mesta Košice sa podpísali pod otvorený list, ktorý v stredu odoslali ministerke Remišovej.

Ministerku informujú o pripravenosti regiónu čeliť výzve a, ako sa v liste píše, deklarujú svoju plnú podporu pre lokalizáciu superpočítača založeného na jedinečnej technológii práve v Košiciach.

Ministerstvo má na túto rozsiahlu technologickú akvizíciu vyčlenený balík vo výške 70 miliónov eur. Prevádzka superpočítača predpokladá výrazne zvýšenie výkonnosti a efektivity ekonomiky regiónu, no zároveň nevylučuje jeho využívanie na celom Slovensku.