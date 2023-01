Meta dostala za porušenie pravidiel ochrany súkromia ďalšie mastné pokuty, Zuckerberga rozhodnutie sklamalo

Írski regulátori v stredu pokutovali spoločnosť Meta, ktorá vlastní sociálnu sieť Facebook, za porušenie súkromia na internete a zakázali spoločnosti nútiť európskych používateľov, aby súhlasili s personalizovanými reklamami na základe ich online aktivity.

Írska Komisia pre ochranu údajov (DPC) uvalila na firmu dve pokuty vo výške 390 miliónov eur. Prvá v hodnote 210 miliónov eur sa týka porušenia pravidiel Európskej únie (EÚ) o ochrane súkromia na Facebooku, druhá v sume 180 miliónov eur na službe Instagram.

Porušenie pravidiel Únie

Meta sa pôvodne spoliehala na získanie informovaného súhlasu od používateľov so spracovaním ich osobných údajov, aby im mohla poskytovať prispôsobené reklamy alebo reklamy založené na správaní.

Keď v EÚ vstúpilo do platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), spoločnosť zmenila právny základ, na základe ktorého spracúva údaje o používateľoch, pridaním klauzuly do podmienok poskytovania reklám, čím účinne prinútila používateľov súhlasiť s tým, že ich údaje môžu byť použité. To porušuje pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany súkromia.

Meta sa chce voči rozsudku odvolať

Komisia vo svojom konečnom rozhodnutí uviedla, že Meta „nie je oprávnená spoliehať sa na ‚zmluvný‘ právny základ pri poskytovaní behaviorálnych reklám na Facebooku a Instagrame“. Meta vo vyhlásení uviedla, že pevne verí, že jej „prístup rešpektuje GDPR, a preto sme týmito rozhodnutiami sklamaní a máme v úmysle odvolať sa proti podstate rozsudkov aj pokút“.

Okrem zmienených dvoch pokút komisia od roku 2021 dala Mete štyri ďalšie pokuty v celkovej výške viac ako 900 miliónov eur.