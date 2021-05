Microsoft odvracia obavy, zaviazal sa zachovať dáta používateľov v Európskej únii

Americká softvérová spoločnosť Microsoft sa zaviazala, že umožní podnikom a zákazníkom z verejného sektora v Európskej únii (EÚ) ponechať si cloudové výpočtové dáta v rámci bloku. Krok má zvrátiť obavy z prístupu americkej vlády k citlivým informáciám.

Microsoft ide nad rámec záväzkov

Microsoft „pôjde nad rámec našich existujúcich záväzkov v oblasti ukladania údajov a umožní vám spracovať a uložiť všetky vaše údaje v EÚ,“ vyjadril sa v blogovom príspevku prezident spoločnosti Brad Smith. „Inými slovami, nebudeme potrebovať presúvať vaše dáta mimo EÚ,“ dodal. Spoločnosť prevádzkuje dátové centrá v 13 európskych krajinách vrátane Francúzska, Nemecka a Švajčiarska.

Technologický gigant reaguje na zákazníkov, ktorí chcú silnejšie záväzky v oblasti lokalizácie údajov, uviedol Smith. Aktualizácie sa budú týkať základných cloudových služieb spoločnosti vrátane Azure, Microsoft 365 a Dynamics 365.

Súd zrušil dohodu

Transatlantická ochrana dát začala vyvolávať čoraz väčšie obavy po tom, čo Súdny dvor Európskej únie vlani zrušil dohodu o prenose dát z EÚ do USA. Dohoda, ktorá umožňovala spoločnostiam prenášať dáta do USA na základe prísnych pravidiel EÚ o ochrane údajov, podľa súdu neplatí, pretože nedostatočne bránila americkej vláde v nazeraní do dát používateľov.

Microsoft bude odmietať akékoľvek vládne žiadosti o údaje z verejného sektora EÚ alebo o osobné údaje komerčných zákazníkov, ak na to bude existovať zákonný základ, povedal tiež Smith.