Musk predvolal pre súdny proces exriaditeľa Twitteru Dorseyho, má predložiť niekoľko dokumentov a informácií

Americký miliardár Elon Musk predvolal svojho priateľa a bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti Twitter Jacka Dorseyho v rámci snahy odstúpiť od dohody o akvizícii spoločnosti za 44 miliárd dolárov. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na súdne dokumenty.

Súdny proces v októbri

Predvolanie bolo doručené minulý týždeň. Od Dorseyho požaduje dokumenty a komunikáciu súvisiacu s akvizíciou, ako aj informácie o vplyve falošných alebo spamových účtov na podnikanie Twitteru a meraní denných aktívnych používateľov. Dorseyho právnici situáciu bezprostredne nekomentovali.

V americkom štáte Delaware sa 17. októbra začne súdny proces, ktorý by mal rozhodnúť o tom, či Twitter môže primäť generálneho riaditeľa automobilky Tesla, aby pokračoval s jeho kúpou. Twitter predvolal viacerých technologických investorov a podnikateľov s väzbami na Muska, okrem iných rozvojového kapitalistu Marca Andreessena a zakladajúceho operačného riaditeľa platobnej platformy PayPal Davida Sacksa.

Falošné účty

Musk v apríli ponúkol, že Twitter odkúpi, no neskôr sa pokúsil z dohody vycúvať, tvrdiac okrem iného to, že na sociálnej sieti je omnoho viac falošných účtov, ako firma uvádzala. Podľa Twitteru sa tým Musk snaží zakryť to, že akvizíciu už nepovažuje za atraktívnu.

Krátko po tom, ako Musk súhlasil, že zaplatí o 38 percent viac ako bola cena Twitteru na burze, akciový trh oslabil a akcie výrobcu elektrických áut Tesla, kde sa nachádza väčšina Muskovho osobného bohatstva, stratili viac ako 100 miliárd dolárov svojej hodnoty.

