Musk varoval pred zraniteľnosťou internetovej služby Starlink, môže sa stať terčom útokov na Ukrajine

Podnikateľ Elon Musk varoval pred vysokým rizikom, že by sa jeho internetová sieť Starlink mohla stať terčom útokov na Ukrajine. Používatelia by mali na prijímač dať ľahkú kamufláž, „aby sa vyhli vizuálnej detekcii“, uviedol. Tiež by podľa neho mali Starlink zapínať len v prípade potreby a umiestniť prijímač čo najďalej od ľudí.

Varovanie prišlo niekoľko dní po tom, čo výskumník v oblasti internetovej bezpečnosti varoval, že zariadenia prijímajúce satelitné signály by sa mohli stať „majákmi“ pre ruské nálety. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Terminály potrebné pre fungovanie systému dorazili na Ukrajinu 28. februára. Musk poslal zariadenia po žiadosti tamojšej vlády.

Starlink je satelitný internetový systém, ktorý spoločnosť SpaceX roky buduje, aby priniesla prístup k internetu v oblastiach sveta, v ktorých je málo dostupný. Starlink sa označuje za „ideálne vhodný“ pre oblasti, v ktorých sú internetové služby nespoľahlivé alebo nedostupné.