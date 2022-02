Na území Slovenska má vzniknúť kvantová komunikačná sieť, ktorá zvýši kybernetickú bezpečnosť

Slovenská republika by mala byť lepšie pripravená čeliť novým hrozbám aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Do piatich rokov má teda vzniknúť na území Slovenska nosná kvantová komunikačná sieť, ktorá má tvoriť kostru vysokobezpečného kvantového internetu. V tlačovej správe o tom informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Prvé valné zhromaždenie

„Dnes, keď sme svedkami útoku na Ukrajinu a bezprecedentného podkopávania mieru v Európe, je našou prvoradou úlohou zaistiť bezpečnosť Slovenska, a to vrátane kybernetickej bezpečnosti. Som hrdá na to, že naša krajina sa zapojila do budovania kvantovej komunikačnej siete, ktorá prinesie úplne prevratnú úroveň bezpečného prenosu dát a šifrovaciu ochranu v online priestore, ktorá ďaleko prevyšuje súčasné štandardy a je prakticky neprelomiteľná,“ vyhlásila ministerka Veronika Remišová (Za ľudí).

Vo štvrtok sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Národného centra pre kvantové technológie (QUTE.SK), ktoré založili MIRRI SR a rezort školstva. Jeho úlohou je práve zavádzanie kvantovej komunikácie na Slovensku.

„Už vlani sme vďaka spusteniu kvantovej komunikačnej linky medzi Bratislavou a Viedňou odštartovali budovanie kvantovej siete na Slovensku a jej prepojenie v rámci Európskej únie. Je veľmi dôležité, aby sa Slovensko aktívne zapájalo do technologických riešení budúcnosti,“ povedala Remišová.

Dodala, že slovenské vedecké tímy, inovátori a firmy musia cítiť pri týchto technologicky aj finančne náročných výzvach podporu zo strany štátu. Iba tak sa Slovensko môže zaradiť medzi európskych inovačných lídrov.

Národné centrum bude koordinátorom

Slovensko sa pripojilo k európskym krajinám s cieľom vybudovať naprieč Európskou úniou zabezpečenú kvantovú komunikačnú infraštruktúru (euroQCI).

Národné centrum pre kvantové technológie bude tvoriť podporu celému ekosystému kvantových technológií na Slovensku.

Koordinovať bude prácu výskumníkov a univerzít, navrhovať podporné opatrenia pre štátny sektor, aby sme urýchlili rozvoj a nasadzovanie kvantových technológií v praxi.

Na valnom zhromaždení QUTE.SK boli prijatí prví členovia združenia – Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied a Národný bezpečnostný úrad.

Na SAV pôsobia uznávaní odborníci

Na pôde SAV pôsobia medzinárodne uznávaní odborníci na kvantové technológie na čele s profesormi Vladimírom Bužekom a Miroslavom Grajcarom.

Fyzikálny ústav bude realizovať jednotlivé výskumné aktivity, spolupracovať s priemyselnými partnermi aj so zahraničnými organizáciami. Národný bezpečnostný úrad v rámci svojej kompetencie zodpovedá za certifikáciu zabezpečených komunikačných služieb, kam patrí aj kvantová komunikačná infraštruktúra.