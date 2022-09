Najväčší telekomunikační operátori chcú, aby na rozvoj internetovej infraštruktúry prispievali aj firmy ako Google či Facebook

Najväčší európski telekomunikační operátori z asociácie ETNO presadzujú, aby na rozvoj internetovej infraštruktúry, vrátane 5G siete, spravodlivo prispievali aj veľké digitálne spoločnosti ako napríklad Netflix, Google či Facebook a ďalšie.

Zdôvodňujú to tým, že znášajú všetky náklady na budovanie sietí, v ktorých Európa zaostáva, pričom šesť najväčších technologických firiem zodpovedá za viac než 55 % dátových tokov a ich investície do infraštruktúry sú výrazne nižšie.

Digitálne platformy naopak argumentujú tým, že investujú napríklad do podmorských káblov, telekomunikační operátori sú už platení užívateľmi internetu a osobitné poplatky by mohli byť v rozpore so zásadou sieťovej neutrality, čo znamená, že všetky dátové prenosy musia byť rovnako nediskriminačne spracované.

Sporný návrh už posudzujú

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku sa už vyjadril proti takýmto novým poplatkom a vyzval na zdržanlivosť a diskusiu aj viacero krajín Európskej únie. Sporný návrh preto v súčasnosti posudzuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Legislatívny návrh, ktorý by prinútil platformy platiť „spravodlivý príspevok“ na rozvoj digitálnej infraštruktúry, sa predbežne očakáva na jeseň. Malo by ísť o samostatný akt alebo súčasť revízie smernice Európskej únie z roku 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí.

Varujú pred unáhleným rozhodnutím

Výsledky verejnej konzultácie k tejto téme budú podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa (nom. Sme rodina) významným podkladom pre vytváranie názoru Európskej komisie, Európskeho parlamentu aj samotných členských štátov.

„Určite bude potrebné počkať na posúdenie BEREC,“ uviedol pre agentúru SITA Kmeť s tým, že je potrebná odborná diskusia a komplexná analýza.