Najviac slovenských divákov využíva retransmisiu TV programov cez satelit, ponuka závisí aj od lokality

Slováci majú v závislosti od lokality na výber z viacerých možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roka 2020 sledovalo televízne programy prostredníctvom služby retransmisie TV vysielania cca 1,82 milióna užívateľov, pri medziročnom náraste o približne 20-tisíc užívateľov.

Najviac, 866-tisíc účastníkov malo satelit (DVB-S), 543-tisíc prípojok bolo prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV) a 355-tisíc prípojok bolo prostredníctvom káblového distribučného systému, z toho 213-tisíc bolo digitálnych (DVB-C). Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Najväčším poskytovateľom je Skylink

Ďalšie aktívne prípojky boli prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T). Služby retransmisie na území SR poskytovalo 194 subjektov.

Poradie piatich najväčších poskytovateľov podľa počtu účastníkov, resp. aktívnych prípojok je nasledovné – 1. Canal+ Luxembourg S. á r.l. (poskytovateľ služby Skylink), 2. Slovak Telekom, a.s., 3. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 4. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 5. Orange Slovensko, a.s.

Retransmisiu cez DVB-S poskytuje osem firiem

Služby retransmisie prostredníctvom DVB-S poskytovalo 8 spoločností. Poradie troch najväčších poskytovateľov je nasledovné – 1. Canal+ Luxembourg S. á r.l., 2. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 3. Slovak Telekom, a.s. Služby retransmisie prostredníctvom IPTV poskytovalo 86 subjektov.

Poradie troch najväčších poskytovateľov je nasledovné – 1. Slovak Telekom a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom, s.r.o. Služby retransmisie prostredníctvom káblového distribučného systému poskytovalo 109 subjektov. Poradie troch najväčších poskytovateľov: 1. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 2. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 3. Slovanet, a.s.