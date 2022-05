Škodlivý obsah alebo škodlivé aktivity by malo byť možné blokovať do 30. septembra tohto roka. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti od koaličných poslancov, ktorú vo štvrtok poslanci posunuli 76 hlasmi do druhého čítania.

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) môže v súčasnosti rozhodnúť o zablokovaní webov do konca júna.