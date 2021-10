Prečo nešiel Facebook? Masívny výpadok spôsobila chyba počas rutinnej údržby

Niekoľkohodinový globálny výpadok sociálnej siete Facebook a platforiem Instagram a WhatsApp spôsobila chyba počas rutinnej údržby.

Neúmyselné poškodenie pripojenia

Viceprezident firmy Facebook pre infraštruktúru Santosh Janardhan v blogovom príspevku uviedol, že výpadok nevznikol v dôsledku „škodlivej aktivity, ale našej vlastnej chyby“.

Problém vznikol, keď technici robili svoju bežnú prácu na globálnej hlavnej sieti Facebooku – počítačoch, routeroch a softvéri v jeho dátových centrách po celom svete, ako aj na optických kábloch, ktoré ich spájajú.

„Počas jednej z týchto rutinných prác bol vydaný príkaz s úmyslom posúdiť dostupnosť hlavnej globálnej kapacity, ktorý neúmyselne zrušil všetky pripojenia k hlavnej sieti a efektívne globálne odpojil Facebook od dátových centier,“ vysvetlil Janardhan.

Prenik do hardvéru je náročný

Systémy Facebooku sú navrhnuté tak, aby takéto chyby zachytili. V tomto prípade však chyba v nástroji auditu zabránila riadne zastaviť príkaz, doplnil Janardhan. Zmena tiež spustila ďalší problém, ktorý situáciu ešte zhoršil, keď sa nedalo dostať k serverom Facebooku, hoci boli funkčné.

Technici sa pokúšali vyriešiť problém na mieste, ale pre ďalšie vrstvy zabezpečenia to chvíľu trvalo, povedal tiež Janardhan s tým, že dostať sa do hardvéru a routerov je náročné, rovnako ako upravovať ich. Po obnovení pripojenia sa služby vracali postupne, aby nevzniklo preťaženie systémov.

Masívny výpadok sa začal v pondelok okolo 17:00, pričom ani do jednej z troch spomenutých služieb, ktoré Facebook vlastní, sa nebolo možné dostať ani na webe ani prostredníctvom smartfónových aplikácií. Používatelia sa do nich začínali dostávať až okolo 23:00. Podľa webstránky Downdetector, ktorá sleduje výpadky, to bol vôbec najväčší výpadok, keď problémy hlásilo 10,6 milióna ľudí po celom svete.