Prieskum: Každý tretí Slovák dohľadáva informácie na sociálnych sieťach, z obsahu sú najviac vydesené ženy

Viac ako 23 percent respondentov uviedlo, že ich prepadáva veľmi často alebo často strach po prečítaní statusu či vzhliadnutí videa na sociálnej sieti. Občas sa to deje u 37,4 percent opýtaných a vôbec u 39,2 percent.

Vyplýva to z telefonického prieskumu odboru prevencie kriminality (OPK) kancelárie ministra vnútra SR, na ktorom sa od 6. do 17. decembra 2021 zúčastnilo tisíc osôb starších ako 18 rokov.

Najviac sú vydesené ženy

Z nich má účet na sociálnej platforme takmer 89 percent. Výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil v súlade s Koncepciou boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024, poskytla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.

Pocit strachu podľa prieskumu prepadáva po prečítaní statusu alebo vzhliadnutí videa na sociálnej sieti často, veľmi často alebo občas 70 percent respondentiek, pričom u mužov je to 50,3 percenta. Najčastejšie išlo o ženy vo veku od 18 do 35 rokov, v priemere to bolo 80,6 percent zo žien v tejto vekovej kategórii.

Sociálne siete ako zdroj informácií

Na subjektívny pocit bezpečnosti a bezpečia majú podľa prieskumu najväčší vplyv príbuzní (52,9 percenta), ľudia z okolia (21,9 percent) a médiá (20 percent).

Viac ako deväť percent respondentov uviedlo, že na ich pocit bezpečnosti a bezpečia vplývajú sociálne siete. Zo sociálnych sieti pritom podľa prieskumu čerpá informácie 13,4 percenta respondentov. Išlo o tretiu najčastejšiu odpoveď v prieskume. Viac osôb však uviedlo, že informácie čerpá zo spravodajstva (40,1 percenta) a televízie (29,8 percenta).

Mužov znepokojujú viac politické rozhodnutia

V otvorenej otázke zameranej na subjekty, ktoré v respondentoch vzbudzovali strach, boli vo vyhodnotení odpovede opýtaných zaradené do siedmich kategórií.

„S prihliadnutím na pohlavie respondentov, v mužoch častejšie ako v ženách vzbudzujú strach a pocit nebezpečenstva politické, zdravotné a ekonomické otázky, zatiaľ čo v ženách častejšie ako v mužoch vzbudzujú strach a pocit nebezpečenstva kriminalita, médiá, spoločenské otázky a ich subjektívne vnímanie,“ konštatoval prieskum.

Vulgarizmy a pokrikovanie na ulici

Pocit strachu a nebezpečenstva vzbudzovali celkovo u respondentov najviac politické otázky (27,6 percenta), išlo najmä o témy týkajúce sa slovenskej a svetovej politiky, klimatických zmien, stavu školstva, extrémizmu či vojny.

Kategória ľudia a spoločenské otázky, kde sa zaradilo napríklad správanie ľudí (vulgarizmy a pokrikovanie na ulici), bezdomovectvo či Rómovia, vzbudzovala strach u 25,3 percenta opýtaných. Otázky týkajúce sa kriminality vzbudzovali strach u 23,4 percenta opýtaných.