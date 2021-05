Remišovej ministerstvo si neplní podľa IT analytikov úlohu. Slovensku hrozí, že nestihne vyčerpať eurofondy (video)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR si neplní svoju úlohu pri realizácii projektov zameraných na informatizáciu zo štrukturálnych fondov, ktoré treba vyčerpať do konca roka 2023.

Hoci z okolo 9 miliárd eur je vyčlenených na informatizáciu 670 miliónov eur, hrozí, že sa to Slovensku nepodarí vyčerpať. Pritom naša krajina výrazne zaostáva v digitalizácii.

Upozornil na to na utorkovej tlačovej besede prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš s tým, že je načase konať, lebo inak Slovensko ešte viac zaostane v snahe o digitalizáciu. Ako zdôraznil, aj financie určené na informatizáciu by mohli pomôcť slovenskej ekonomike, ktorú silne postihla pandémia koronavírusu.

Rozbehnutých je osem projektov

Šéf ITAS upozornil, že ministerstvo informatizácie vzniklo práve na to, aby digitalizáciu riadilo, ale pri realizácii projektov zo štrukturálnych fondov sú výsledky naďalej veľmi slabé.

„Po vyše roku pôsobenia novej vlády je rozbehnutých osem projektov. Čerpanie od konca roka 2019 poskočilo z 13 na 20 percent, čo je hrozivo málo,“ dodal Emil Fitoš s tým, že najviac alarmujúca je skutočnosť, že na čerpanie finančných prostriedkov ostáva už len 31 mesiacov.

Informatikov je málo

Zároveň za problematické označil fakt, že pri takmer polovici projektov sa ešte ani len nezačalo verejné obstarávanie, ktoré trvá minimálne šesť mesiacov. To znamená, že významnú časť projektov sa zrejme nepodarí realizovať do konca programového obdobia, čiže do roku 2023.

Problematická je podľa ITAS skutočnosť, že informatikov je na slovenskom trhu veľmi málo. Aktuálne je dopyt vo výške 15-tisíc voľných pracovných pozícií. Tento fakt môže taktiež skomplikovať realizáciu projektov v rámci IT.

Pomôcť by mohol krízový manažment

Ako zdôraznil Emil Fitoš, riziko nečerpania z eurofondov sa môže hýbať od 96 miliónov eur do 121 miliónov eur. Čo sa týka dopytových výziev, tam sa projekty v hodnote okolo 60 miliónov eur taktiež nepodarí realizovať.

„Na toto upozorňujeme už dlhšiu dobu. Nezdá sa nám, že by sa tieto riziká brali dostatočne vážne,“ konštatoval prezident ITAS s tým, že aktuálnu kritickú situáciu by mohol riešiť krízový manažment. Ako dodal, najväčším rizikom je však nečerpať 670 miliónov eur zo štrukturálnych fondov na projekty z oblasti informatizácie.