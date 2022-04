S. Arbe: Otázka neznie, či inovácie v zdravotníctve potrebujeme, ale kedy ich konečne nasadíme

Na Slovensku vzniká nová organizácia Centrum inovatívneho zdravotníctva. Jej cieľom a ambíciou je pomáhať slovenskému zdravotníctvu, ktoré čelí množstvu problémov. Prečo sa jeho zakladatelia rozhodli odštartovať činnosť centra? Čo bude jeho poslaním? Aké služby bude poskytovať? V exkluzívnom rozhovore nám na všetky podstatné otázky zodpovedal jeden zo zakladateľov Centra inovatívneho zdravotníctva Samuel Arbe.

V týchto dňoch spúšťate novú organizáciu Centrum inovatívneho zdravotníctva. Čo bude jej poslaním?

Cítime obrovskú potrebu pomáhať slovenskému zdravotníctvu, ktoré za posledné dve dekády čelí množstvu problémov, na ktoré vidíme primálo riešení. Centrum, ktoré sme vytvorili, bude súčasťou európskej siete digitálnych inovačných hubov. Naším cieľom bude pomôcť pri nasadzovaní inovácií a prispieť k lepšej digitálnej transformácii slovenského zdravotníctva.

Ako to chcete zabezpečiť?

Vytvorili sme sieť 13-tich partnerov, ktorí majú expertízu v rôznych oblastiach – od biomedicínskeho výskumu, cez umelú inteligenciu, robotiku, kybernetickú bezpečnosť až po získavanie kapitálu pre inovatívne riešenia pre zdravotníctvo. Súčasťou nášho konzorcia sú univerzity, odborné mimovládne organizácie, ale aj venture kapitálové fondy. V spolupráci s našimi partnermi budeme poskytovať služby v oblasti digitálnej transformácie a hľadať najlepšie inovácie, ktoré vieme nasadiť na Slovensku.

Sme otvorení všetkým a budeme radi, ak sa nám budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti hlásiť.

Pre koho budú určené?

Začnem tým, pre koho sú služby určené. Okrem základných členov nášho konzorcia máme aj partnerov. Sú to prevažne poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ sú našimi partnermi nemocnice, ale určite nechceme skončiť iba pri veľkých nemocniciach, akými sú nemocnice v Prešove či v Banskej Bystrici. Chceme pracovať aj s malými nemocnicami, poliklinikami či ambulanciami. Sme otvorení všetkým a budeme radi, ak sa nám budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti hlásiť. Ďalším okruhom sú malé a stredné firmy, podnikajúce v zdravotníckom sektore, ktorým chceme pomôcť, aby poskytovali kvalitnejšie služby či produkty. Samostatnou kategóriou budú zdravotnícke start-upy.

Ako sa možno stať členom a čo pre to treba urobiť?

Nič zložité. Každý, kto má záujem byť našim členom, stačí, ako pošle e-mail na adresu itapa@itapa.sk a my sa s ním spojíme.

O aké služby pôjde?

Služby máme rozdelené do piatich balíčkov. Prvým je test before invest, kde zmapujeme potreby organizácie či firmy v oblastiach, ako je digitálna vyspelosť, kybernetický audit, rozvoj umelej inteligencie či otestujeme nasadenie konkrétnych inovácií. Ďalej budeme poskytovať školenia a tréningy v oblasti AI, digitálnych zručností, pokročilých technológií či v oblasti biomedicíny. Treťou oblasťou je podpora pri hľadaní financovania, či už z verejných alebo súkromných zdrojov. Štvrtou bude podpora inovačného ekosystému, kde chceme prepájať potreby s konkrétnymi riešeniami. Tie budeme najskôr hľadať u nás na Slovensku. Keď ich nenájdeme u nás, oslovíme sieť viac ako 200 digitálnych inovačných hubov, ktoré v tomto roku vznikajú po celej Európe. Poslednou oblasťou je podpora lepších verejných politík.

Opäť nám hrozí, že veci sa budú šiť horúcou ihlou s cieľom, aby peniaze neprepadli. Taký objem zdrojov, ktorý máme ako krajina k dispozícii, je skôr danajským darom.

Ako chcete ovplyvniť politiku v oblasti zdravotníctva?

Budeme relatívne detailne poznať potreby v sektore. Na základe toho chceme zriadiť niekoľko pracovných skupín, ktoré budú generovať odporúčania smerujúce k zlepšeniu. Máme veľmi dobre nastavenú spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR. Myslím si, že vďaka našej práci budú vznikať nielen kvalitnejšie strategické dokumenty, no kľúčové bude následne tieto priority aj zafinancovať. Aby sme napríklad zdroje z eurofondov nemíňali narýchlo, len aby neprepadli, no rozumne ich investovali.

Slovensko čaká obdobie eurofondovej hojnosti, nedočerpané staré programové obdobie, rozbiehajúce sa nové a k tomu ešte Plán obnovy. Je na to Slovensko pripravené?

Nie je, a to je presne to, o čom hovorím. Opäť nám hrozí, že veci sa budú šiť horúcou ihlou s cieľom, aby peniaze neprepadli. Taký objem zdrojov, ktorý máme ako krajina k dispozícii, je skôr danajským darom. Nie sme ako krajina schopný rozumne absorbovať taký objem. Veľké investície, ako sú nové nemocnice, sa pripravujú 5 či 10 rokov. Na Slovensku je v tomto najďalej martinská nemocnica, o ktorej úspechu som presvedčený. Skôr či neskôr sa budeme musieť zaoberať aj nasadzovaním moderných technológií.

Vyspelé krajiny nenútia každého pacienta prísť do nemocnice. Lekár ho vie vyšetriť aj na diaľku, monitorovať jeho hodnoty a nastavovať liečbu. Na Slovensku na to ale nemáme nastavený systém.

Čiže, ak nestihneme postaviť nové nemocnice alebo zrekonštruovať staré, budeme sa musieť obrátiť na technológie?

Áno. Ak máte starú a nekomfortnú nemocnicu, je to trápenie pre pacienta aj pre personál. Možným riešením je telemedicína. Vyspelé krajiny nenútia každého pacienta prísť do nemocnice. Lekár ho vie vyšetriť aj na diaľku, monitorovať jeho hodnoty a nastavovať liečbu. Na Slovensku na to ale nemáme nastavený systém. Ak by systém umožňovať liečiť pacientov aj na diaľku, v konečnom dôsledku by to šetrilo zdroje a prispelo k lepšiemu zdraviu populácie. Aj pandémia ukázala, že dostať sa do nemocnice bolo často nemožné alebo minimálne veľmi rizikové. Telemedicínske technológie sú jednou z hlavných oblastí, ktorej sa chceme venovať.

Myslíte si, že bude jednoduché nájsť na Slovensku zdravotnícke zariadenia, ktoré majú nápad na inováciu, resp. ktoré budú mať záujem meniť rokmi zaužívané postupy?

Lekár sa má sústrediť na zdravie pacienta a liečiť ho. Nemá byť technologický expert, ktorý má prehľad o AI riešeniach pre čítanie rádiologických snímok. My sa budeme snažiť pomôcť s technologickou stránkou liečenia a odbremeniť tak lekárov. Ak dostanú vo výsledku lepší nástroj na svoju prácu, budú spokojní. To chceme dosiahnuť. Otázka neznie teda tak, či inovácie potrebujeme, ale kedy a v akom rozsahu ich konečne začneme nasadzovať. O digitálnych inováciách budeme hovoriť aj na našej konferencii ITAPA Health&Care už 28. apríla v Bratislave. Všetkých srdečne pozývam!