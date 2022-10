Slovenky odrádza od kariéry v informačných technológiách najmä strach zo zlyhania

Približne štvrtina z viac ako dvetisíc účastníčok prieskumu Ženy v IT 2022 sa obáva práce v informačných technológiách z dôvodu zlyhania a nedostatku vedomostí.

Môžu byť za tým stále pretrvávajúce stereotypy o tom, ako ženy a technológie nepatria k sebe. Informovalo o tom vo štvrtok občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré prieskum realizovalo so spoločnosťou Crystal Research.

Zmenu zamestnania v najbližších 12 mesiacoch zvažuje 26 percent respondentiek, no len asi štvrtina z nich si vie predstaviť kariéru v IT. Najviac ich láka administratíva, obchod či priemysel. Ako ďalšie najčastejšie bariéry označovali časovú náročnosť práce či neustálu potrebu vzdelávania.

Podiel žien v IT

Riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková uviedla, že Slovensko je spolu so susedmi z Vyšehradskej štvorky na chvoste európskeho rebríčka v podiele žien v IT.

„Naše skúsenosti a dáta z najnovšieho prieskumu ukazujú, že ak chceme, aby sa to zmenilo, nestačí iba rozšírená ponuka vzdelávacích aktivít. Potrebujeme omnoho komplexnejší prístup, kde okrem technických zručností rozšírime u žien aj ich mäkké zručnosti a podporíme sebavedomie,“ upozornila.

Zároveň je potrebné, aby aj firemné prostredie bolo voči ženám inkluzívnejšie a vedelo im vytvoriť podmienky pre kariérny rast. „Až príliš veľa Sloveniek verí, že ženské schopnosti sú s technológiami neprepojiteľné. Toto je pre nás obzvlášť dôležitá informácia,“ podotkla Kotuliaková.

Perspektívnosť sektora

Tretina žien v prieskume uviedla, že ich na kariére v IT láka finančné ohodnotenie. Medzi pozitívnymi motivátormi boli často aj perspektívnosť sektora do budúcnosti, možnosti flexibilného pracovného času či osobného rozvoja a kariérneho rastu.

„Informačné technológie ponúkajú ženám jedny z najflexibilnejších pracovných možností na Slovensku. Spolupracujeme so zamestnávateľmi, ktorí majú záujem komunikovať a prispôsobovať podmienky ženským potrebám,“ vysvetlila People and Strategy manažérka Aj Ty v IT Ivana Halpert. Výsledky prieskumu podľa nej ukázali, že ženy na Slovensku potrebujú svoj pracovný čas skĺbiť najmä s rodinou.

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti.