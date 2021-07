Slovensko by mohlo byť technologický líder, škoda len, že o tom nikto netuší (komentár)

Na Slovensku ako keby sme sa riadili heslom „žiť v malom, myslieť v malom a umrieť v malom“. Našťastie to neplatí pre náš IT sektor, ktorý na to, z akého trhu pochádza, generuje nielen úctyhodné čísla, ale aj rešpekt medzi globálnou konkurenciou.

Škoda len, že sme ešte na Slovensku nemali vládu, ktorá by prišla na to, ako narábať s takýmto kapitálom.

Slovenské success-stories

Bežný Slovák zrejme netuší, že okrem spoločnosti ESET na Slovensku máme aj Sygic, Asseco, Softec, Unicorn, Aliter, Pixel Federation či Soitron. Spoločnosti, ktoré generujú tržby v desiatkach miliónov eur a poskytujú trhu unikátne IT produkty od navigácie, cez originálne softvérové a projektové riešenia až po kybernetickú bezpečnosť.

A naopak, bežný používateľ antivírusu Nod32, navigácie Sygic, či hier Pixel Federation vo svete málokedy čo i len tuší, že tieto produkty pochádzajú od slovenských spoločností.

To je však problém povedomia o značke Slovenska, kde sa ekonomickou diplomaciou a zahraničným imidžom krajiny zaoberajú dve ministerstvá a minimálne dve vládne agentúry. Pričom ekonomická diplomacia bojuje o holé prežitie už niekoľko rokov a kompetencie si medzi sebou ministerstvá pohadzujú ako horúci zemiak.