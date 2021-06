Slovensko je pomalé v realizácii IT projektov, z eurofondov zatiaľ vyčerpalo 20 percent

IT projekty v hodnote niekoľko miliónov eur sú síce rozumné, ale ich realizácia ide pomaly. Slovensko zatiaľ vyčerpalo iba 20 percent európskych peňazí určených na informatizáciu. Hoci projekty z eurofondov sa musia dokončiť do roku 2023, v súčasnosti je 11 zo 40 investícií rizikových.

Majú zmysluplné ciele

Upozornil na to vo štvrtok Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií, podľa ktorého pozitívnym trendom však je, že aktuálne projekty sú menšie, majú zmysluplné ciele a sú do nich zapojené aj interné kapacity štátu.

Podľa analytikov sa má investovať do pripravených a ekonomicky najefektívnejších projektov. Na to je však potrebné sústrediť sa len na projekty, ktoré majú šancu byť dokončené v termíne. Vybrať treba z nich tie s najvyššou hodnotou za peniaze. Riadiaci výbor operačného programu aktuálne rokuje o nových IT projektoch, kde ÚHP posudzoval ekonomickú efektívnosť dvoch investícií za 5,6 milióna eur.

Projekt treba dopracovať

Cieľom projektu Slovensko v mobile za 4,6 milióna eur sú mobilné elektronické služby štátu bez občianskeho preukazu a čítačky. Projekt treba podľa riadiaceho výboru dopracovať, čo môže mať vplyv na náklady a prínosy. Na základe toho sa môže aktualizovať štúdia aj hodnotenie. ÚHP preto odporúča preskúmať možnosť využitia existujúcich riešení na autentifikáciu používateľa a autorizáciu.

Zvyšovanie digitálnych zručností seniorov je menší projekt za milión eur, ktorý je podľa štúdie uskutočniteľnosti ekonomicky návratný. Dopyt seniorov po službách chce rezort informatizácie overiť pilotným projektom. Na základe jeho výsledkov odporúča útvar aktualizovať analýzu prínosov a rozhodnúť o ďalšom pokračovaní.