USA pre obavy o národnú bezpečnosť zakázali činnosť ďalšej čínskej telekomunikačnej firmy na americkom trhu

USA na svojom území pre obavy o národnú bezpečnosť zakázali činnosť ďalšej čínskej štátnej telekomunikačnej spoločnosti. Americká Federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) zrušila firme Pacific Networks Corp. povolenie poskytovať vnútroštátne a medzinárodné služby.

FCC citovala „významné riziká pre pre národnú bezpečnosť“ vzhľadom na to, že spoločnosť Pacific Networks by mohla monitorovať alebo narúšať americké telekomunikácie. FCC uviedla, že kým firma pôsobí v USA, neexistujú kroky, ktorými by sa mohli tieto riziká eliminovať.

Pacific Networks vlastní americkú firmu ComNet (USA) LLC, ktorá poskytuje medzinárodné služby, telefónne karty a globálne SIM karty a tiež manažment sietí, firemné telefónne systémy a internetové služby. Konečným vlastníkom Pacific Networks je čínska štátna investičná spoločnosť CITIC Group.

V októbri minulého roka Federálna komisia pre telekomunikácie na základe podobných obáv o národnú bezpečnosť zakázala v USA pôsobiť čínskej telekomunikačnej firme China Telecom Ltd., ktorá je jedným z troch hlavných čínskych štátnych operátorov.