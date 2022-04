V Košiciach vznikne technologické centrum, sústredí sa na vývoj softvérových funkcií plynových turbín

V Košiciach vznikne technologické centrum na vývoj softvéru turbín. Bratislavská spoločnosť Solar Turbines Slovakia s.r.o. by v ňom do konca roku 2023 chcela zamestnať 125 ľudí.

Centrum sa bude zameriavať na vývoj v oblasti IT. Konkrétne pôjde o vývoj nových softvérových funkcií plynovej turbíny, aktualizácie existujúcich softvérov na ovládanie a diagnostiku plynových turbín, či vývoj softvérov pre použitie plynových turbín v rôznych oblastiach. Plná plánovaná kapacita sa predpokladá v roku 2023.

Projekt by mohol získať aj podporu štátu. Ministerstvo hospodárstva SR v materiáli predloženom do medzirezortného pripomienkového konania navrhlo firme poskytnúť investičnú pomoc v celkovej hodnote takmer 3,378 milióna eur, a to vo forme úľavy na dani z príjmov na úrovni 682-tisíc eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta vo výške 2,696 miliónov eur. Stimul musí definitívne schváliť vláda.