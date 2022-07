Vojna na Ukrajine môže zlikvidovať množstvo technologických firiem. Podľa analytičky dôjde aj k masovému presunu pracovnej sily

Ruská vojenská agresia na Ukrajine tvrdo zasiahla do podnikania technologických spoločností z Európy i USA. Najväčší problém budú mať firmy z Ruska, konflikt môže položiť aj ukrajinský IT sektor a problémom sa nevyhnú ani okolité krajiny.

Firmy v existenčných problémoch

Ohrozený biznis má takmer 45-tisíc firiem tohto odvetvia v Rusku, na Ukrajine, v Bielorusku, Poľsku, Litve, Lotyšku a Estónsku, svoje služby poskytujú aj v ďalších 15 krajinách sveta pre 221-tisíc zákazníkov, najmä v oblasti zdravotníctva a finančníctva.

Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu spoločnosti Dun & Bradstreet, popredného svetového poskytovateľa dát a analýz pre obchodné rozhodovanie, o vplyve vojny na IT sektor v uvedených siedmich krajinách.

„Invázia má globálny rozsah. Množstvo nadnárodne pôsobiacich spoločností, väčšie či menšie spoločnosti, ako aj startupy sídlia alebo majú svoje centrá na Ukrajine, alebo v priľahlých európskych krajinách,“ uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Presúvanie firiem do bezpečia

Na Ukrajine je podľa prieskumu ohrozených 2 543 technologických spoločností, ktoré dodávajú služby pre vyše 25-tisíc B2B zákazníkov. Tamojší IT sektor sa pred vojnou na HDP podieľal 4-percentami a bol jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete.

Ukrajina v roku 2021 exportovala IT služby v objeme 6,7 miliardy eur a mala našliapnuté stať sa jedným z najvýznamnejších centier globálnych technologických lídrov. Na začiatku tohto roka, pred vypuknutím vojnového konfliktu, v krajine pôsobilo 285-tisíc špičkových IT profesionálov a cez 4-tisíc technologických firiem.

Najväčšie IT klastre fungovali v mestách Kyjev, Ľvov, Charkov či Dnipro. „Všetky tieto mestá sú pod priamou hrozbou a drvivá väčšina firiem presúva svojich ľudí a biznis mimo krajinu. Ak bude konflikt naďalej pretrvávať či eskalovať, povedie to k masovému presunu pracovnej sily do Indie či Argentíny,“ dodala Štěpánová.