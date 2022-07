Za utorňajším výpadkom slovensko.sk stojí SWAN, spoločnosť zásadne pochybila a NASES s ňou chce vypovedať zmluvu

Výpadok Ústredného portálu verejnej správy, www.slovensko.sk, v utorok (19. júla) spôsobilo fyzické prerušenie primárneho aj záložného komunikačného okruhu medzi dátovými centrami.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) o tom informovala vo štvrtok s tým, že oba telekomunikačné okruhy boli prerušené po hrubej chybe dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry, spoločnosti Swan, a. s.

Swan fatálne zlyhal

Dátové centrá boli podľa NASES pôvodne prepojené dvomi nezávislými telekomunikačnými linkami práve pre prípad, že by potenciálne bola prerušená jedna trasa. Vtedy by prepojenie zabezpečovala druhá linka.

„Dodávateľ telekomunikačnej infraštruktúry, spoločnosť Swan, preložil záložnú trasu do súbehu s primárnou trasou a ponechal obidve vedenia v súbehu. Považujeme to za hrubú a neprofesionálnu chybu a spoločnosť Swan to spravila bez vedomia a súhlasu NASES,“ uviedla agentúra.

NASES chce vypovedať zmluvu

Po zistení hrubého porušenia zo strany dodávateľa analyzujú situáciu a budú informovať o ďalšom postupe. Od dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry NASES požaduje prijatie konkrétnych opatrení, aby k podobným zlyhaniam nedochádzalo.

„Práve z dôvodu, aby sme eliminovali riziko takýchto situácií, robíme postupne kroky, aby štát dostal svoju kritickú IT infraštruktúru do vlastných rúk a vyviazal sa z nevýhodných zmlúv, ktoré so súkromnými dodávateľmi uzatvorila bývalá vláda,“ dodala NASES.

Agentúra SITA osloví spoločnosť Swan.