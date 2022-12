Zadávanie verejných IT zákaziek sprostredkuje centrálny dynamický nákupný systém, záujemcovia môžu žiadať o zaradenie

Ľahšie obstarávanie IT služieb pre štát a verejnú správu prinesie nový centrálny dynamický nákupný systém (DNS). Zjednodušenie postupu verejného obstarávania pre oblasť IT presadilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ako hlavný koordinátor informačno-komunikačných technológií štátu.

Ako ministerstvo v utorok informovalo, prostredníctvom DNS budú môcť zadávať čiastkové zákazky okrem výkonných orgánov aj obce, kraje a právnické osoby založené alebo zriadené štátom.

Rovnaké podmienky pre všetkých

„Prioritou ministerstva informatizácie sú profesionálne, kvalitné a transparentné IT služby dostupné pre všetkých. Cieľom je, aby verejní obstarávatelia – od ministerstiev, štátnych inštitúcií až po samosprávy mali pri verejnom obstarávaní informačných technológií rovnaké podmienky, aké sú už roky bežné v súkromnom sektore,“ uviedol rezort.

Svoje reálne požiadavky na IT expertov budú organizácie konkretizovať až v čiastkových zákazkách, teda v čase, keď ich budú presne poznať. Budú pritom môcť čerpať zo širokého spektra IT odborníkov od projektových manažérov, manažérov kybernetickej bezpečnosti, IT architektov, analytikov, konzultantov, až po UX/UI dizajnérov, programátorov a testerov.

Systém bude otvorený 48 mesiacov

Jednou z výhod je otvorenosť DNS počas jeho trvania. V prípade MIRRI to znamená, že kedykoľvek počas 48 mesiacov trvania systému môžu záujemcovia požiadať o zaradenie do neho. Ak splnia podmienky účasti, ministerstvo informatizácie ich bude bezodkladne informovať o zaradení a budú sa môcť zapojiť už do najbližšej čiastkovej zákazky, o ktorej budú automaticky elektronicky informovaní.

Podmienky účasti v DNS ministerstva umožnia firmám zapojiť sa do IT zákaziek štátnej a verejnej správy. Stačí splniť štandardné podmienky tzv. osobného postavenia a preukázať odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých IT služieb v súhrnnej hodnote minimálne 60-tisíc eur bez DPH za uplynulé štyri roky.