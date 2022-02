Zákazníci si smartfóny nechávajú stále dlhší čas, trhu nepomáha ani nástup 5G siete

Zákazníci na celom svete si svoje smartfóny nechávajú stále dlhší čas. V porovnaní s rokom 2016 je dnes cyklus výmeny smartfónov v Európe dlhší o osem mesiacov, v Severnej Amerike o šesť mesiacov a celkovo v globále je to až o 24 mesiacov viac.

Predaje sklamali na popredných 5G trhoch

Podľa odhadov by pritom do roku 2025 mohli dlhšie životné cykly viesť k poklesu lokálnych dodávok o 11 %, čím by firmy prišli o tržby vo výške 16 miliárd dolárov ročne. Ako upozorňujú analytici Euler Hermes, tento stav podľa všetkého nezvráti ani nástup mobilnej služby 5G. Skúsenosti z Číny ukazujú, že používatelia ju síce vítajú, ale vymeniť mobil sa neponáhľajú.

„Aj keď sa v uplynulom roku odrazili dodávky inteligentných telefónov od svojho minima v roku 2020, boli skôr sklamaním v porovnaní s boomom, ktorý počas pandémie zažil širší segment spotrebnej elektroniky ako počítače alebo herné konzoly,“ uviedol Peter Mucina zo spoločnosti Euler Hermes. Zmiešané signály aktuálne prichádzajú z Číny, ktorá je najpokročilejšia krajina v masovej akceptácii 5G siete, avšak užívatelia sa neponáhľali vymeniť svoje súčasné mobily za zariadenia pripravené na 5G. „Príklad Číny je o to znepokojivejší, že predaje sklamali aj na ďalších popredných 5G trhoch v Južnej Kórei a na Taiwane,“ dodal Mucina.

Predpoklad dlhších výmenných cyklov

Predovšetkým v Európe pritom tlačia regulačné opatrenia výrobcov do zvýšenia opraviteľnosti zariadení, ktoré prinášajú na trhy. V čase, keď predaj smartfónov z druhej ruky dosahuje približne 20 % dodávok nových smartfónov, sa javí predpoklad dlhších výmenných cyklov ako realistický. Vzhľadom na vyspelosť odvetvia zostane podľa analytikov výrobcom smartfónov iba možnosť adaptovať sa na aktuálnu situáciu. V tejto súvislosti sa ako najdôležitejšie javia štyri hlavné trendy, a to konsolidácia celého odvetvia, inovácie, diverzifikácia podnikania a rastúci dôraz na cirkulárnu výrobu.

Euler Hermes je lídrom v poistení obchodných pohľadávok a špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. Spoločnosť sídli v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách a pracuje v nej 5 800 zamestnancov. Euler Hermes je členom skupiny Allianz.