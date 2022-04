Zálohovanie dát je služba, ktorú sa oplatí outsourcovať

Napriek tomu, že strata firemných dát môže znamenať výrazné komplikácie, ich zálohovanie mnohé spoločnosti podceňujú. Vnímajú to ako zbytočný náklad. Až keď o dáta prídu, zistia, že v tomto prípade sa šetriť skutočne nevyplatilo. A pritom nie je potrebné zamestnávať žiadneho IT človeka. Zálohovanie dát je služba, ktorú si môžete objednať.

Je potrebné si uvedomiť, že prísť o uložené súbory sa dá skutočne rýchlo a jednoducho. A stáva sa to pomerne často. Nad stratou niektorých dát mávneme rukou, avšak ak zmiznú dáta, ktoré je spoločnosť povinná zo zákona archivovať, hrozia jej vysoké pokuty.

V dnešnom článku sa dočítate:

Prečo sa oplatí zálohovanie

Aké riziká hrozia z pohľadu uložených dát

Akým spôsobom je možné zálohovať

Prečo sa oplatí zálohovanie prenechať profesionálom

Zálohovanie sa oplatí v súkromí aj vo firme

Zálohovanie dát je dôležité v súkromných aj firemných zariadeniach. Z finančného hľadiska sa na potrebu zálohovať môžeme pozerať dvomi pohľadmi. V jednom prípade nám strata dát nepredstavuje finančnú škodu, len osobnú – častokrát emocionálnu. Jedná sa najmä o súkromné súbory, ktorými sú najčastejšie fotografie, videá či dokumenty, ktoré sme si ukladali pretože „raz sa možno zídu.“ S fotografiami a videami sa nám viažu mnohé zážitky. Táto strata je obzvlášť bolestivá, ak sa jedná o určitú výnimočnú situáciu, napríklad o svadbu či o naše deti. Od malička ich fotíme, natáčame a tešíme sa, keď im ich ukážeme, keď vyrastú.

Druhou skupinou sú firemné dokumenty, ktorých strata môže znamenať veľkú škodu. Aj finančnú. Ak dôjde napríklad k znefunkčneniu systému, strata dát môže znamenať obmedzenie výroby či nemožnosť realizácie služby. V tom prípade reálne hrozia penále za oneskorenie dodania tovaru, prípadne ušlý zisk za obmedzenie predaja či nevykonávanie služieb. Ak by sa jednalo o stratu osobných či tajných dokumentov, aktuálnou by mohla byť aj trestnoprávna zodpovednosť.

Čím viac digitalizácie, tým väčšie riziko straty dát

Ako jednoducho dáta tvoríme, rovnako rýchlo o ne môžeme aj prísť. A platí priama úmera, že čím viac používame digitálne nástroje, tým hrozí väčšie riziko, že nám údaje v nich uložené zmiznú alebo sa poškodia. Niektoré z nich je možné získať naspäť, na iné môžeme navždy zabudnúť.

Existuje veľké množstvo rizikových faktorov, ktoré môžu byť príčinou straty dát. Medzi najčastejšie patria:

Krádež zariadenia – Poznáme to asi všetci. Zabudnúť si notebook v aute, alebo ho zobrať na dovolenku, nie je dobrý nápad. Napriek tomu, že vieme, že je nezodpovedné, nechávať notebook v aute na parkovisku, z času na čas na toto pravidlo zabudneme. A doslovne tým vyzveme zlodeja, aby sa ponúkol. Ako z výkladu. Ak sme si dáta nezálohovali, ostaneme s vysokou pravdepodobnosťou navždy bez nich

Viacero spôsobov zálohovania

Na základe uvedeného asi nikoho neprekvapí informácia, že podobne ako v prípade zdravia, aj v prípade dát je prevencia podstatne komfortnejšou a výrazne menej nákladnou cestou, ako následná liečba. Jedinou spoľahlivou prevenciou proti strate dát je ich zálohovanie. A platí to rovnako pre súkromnú osobu, živnostníka aj veľkú spoločnosť so stovkami rôznych zariadení.

Spôsob zálohovania závisí od viacerých faktorov. Najmä od rozsahu dát, ktoré je potrebné zálohovať a tiež aj od požadovanej frekvencie zálohovania. Kým domáci počítač potrebujete zálohovať možno dva-trikrát do roka, niektoré spoločnosti potrebujú priebežné zálohovanie, pretože generujú neustále množstvo nových dôležitých dát.

Najvyužívanejšími formami zálohovania sú:

Zálohovanie virtuálnych serverov – Dnešné firemné dáta sú uložené na diskových poliach a serveroch. V rámci optimalizácie a šetrenia zdrojov je na fyzickej vrstve serverov nasadená tzv. virtualizácia. Výhodou je, že je možné mať na jednom fyzickom servery viacero oddelených aplikačných serverov a dáta sú uložené mimo týchto serverov. Takéto prostredie je aktuálne najpoužívanejšie od malých po veľké spoločnosti. Zálohovanie virtuálnych serverov je už zabehnutá a overená forma zálohovania, ktorá chráni pred rôznymi výpadkami, chybami na strane HW ako aj IT administrátora. Navyše obnova takýchto záloh je spoľahlivá a rýchla. Zálohovanie je dôležité. Najdôležitejšie je ale vedieť obnoviť dáta v čo najkratšom čase a s najmenším poškodením.

Nepotrebujete IT oddelenie

Na to, aby ste si dokázali efektívne a bezpečne zálohovať dáta nepotrebujete zamestnávať IT odborníkov. Práve naopak. Aj spoločnosti s komplexným IT oddelením často siahajú po externých riešeniach. Ako sa hovorí, nie každý je odborník na všetko. A zálohovanie je práve tou činnosťou, ktorú je možné outsourcovať veľmi komfortne.

Ak sa rozhodnete osloviť spoločnosť, ktorá sa špecializuje na zálohovanie a ochranu dát, určite vám ako vstup ponúkne vykonanie komplexného auditu súčasného stavu. Na základe analýzy navrhne ideálne riešenie zálohovania.

V závislosti od:

veľkosti spoločnosti a množstva zariadení

rôznorodosti aplikácií a serverových technológií

ohodnotenia dát a rizika straty

definovania tolerovaného času výpadku a stratu dát

Môže byť aplikovaný systém, ktorý budú tvoriť rôzne typy zálohovania. Vaším cieľom by malo byť získať maximálne efektívne riešenie. To je také, pri ktorom budete voči strate dát optimálne chránení a zároveň nebudete zbytočne platiť za niečo, čo nepotrebujete.

