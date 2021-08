Zamestnanci Amazonu sa do kancelárií tak skoro nevrátia, firma odložila ich návrat na január

Americký online predajca Amazon odložil návrat svojich administratívnych pracovníkov na január. Počet prípadov ochorenia COVID-19 v USA totiž stúpol v dôsledku šírenia nákazlivejšieho delta variantu koronavírusu.

Na rozdiel od Microsoftu a iných technologických gigantov Amazon nebude od zamestnancov vyžadovať pred návratom do kancelárií vakcináciu. Nezaočkovaní pracovníci však budú musieť nosiť rúška.

Viaceré firmy odložili svoje plány

Zvýšenie počtu infekcií koronavírusom utlmilo plány mnohých amerických firiem na návrat administratívnych pracovníkov do kancelárií počas jesene tohto roka. Takéto plány odložili aj spoločnosti Microsoft, Google, Twitter a Lyft.

Amazon, ktorý pôvodne plánoval návrat zamestnancov do kancelárií 7. septembra, teraz uviedol, že jeho pracovníci v USA by sa mali do kancelárií vrátiť 3. januára.

Amazon zavádza hybridný plán práce

Spoločnosť Amazon zároveň implementuje hybridný plán práce, ktorý umožní mnohým zamestnancom pokračovať v práci z domu najmenej dva dni v týždni.

Odloženie návratu na pracoviská sa týka zhruba 60-tisíc ľudí pracujúcich v kanceláriách Amazonu v mestách Seattle a Bellevue v štáte Washington a tiež desaťtisícov pracovníkov Amazonu mimo USA.