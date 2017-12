VÚB je podľa Global Finance najlepším poskytovateľom devízových služieb na Slovensku

Vstup do galérie TU!

NEW YORK 5. decembra 2017 (WBN/PR) – Časopis Global Finance už po osemnástykrát vyhlásil najlepších poskytovateľov devízových služieb na svete (The World’s Best FX Providers). Hodnotil finančné inštitúcie v 104 krajinách a 7 regiónoch sveta. Okrem toho oznámil aj najlepšie banky v oblasti prieskumu a analýzy devízových trhov a v oblasti technológií na obchodovanie na devízových trhoch v rámci exkluzívneho prieskumu, ktorý zverejní vo svojom januárovom vydaní v roku 2018. Na Slovensku si pozíciu lídra získala VÚB banka.

Časopis Global Finance opäť vyhlásil aj ocenenia „Corporate FX Awards“ (Najlepšia devízová korporácia) za riadenie rizík a inovácie v oblasti devízových trhov. „Ocenenie je potvrdením dlhodobo vysokej úrovne a profesionality obchodovania VUB banky na devízových trhoch, ktorú sa snažíme sprostredkovať aj našim klientom,“ uviedol Riaditeľ odboru Riadenie bilancie a Treasury vo VÚB Andrej Hronec.

Medzi hodnotiace kritériá v oblasti poskytovania devízových služieb patrili objem transakcií, trhový podiel, rozsah globálneho pokrytia, služby zákazníkom, konkurencieschopnosť cien a inovatívnosť technológií. Časopis Global Finance bral do úvahy aj informácie od analytikov v rámci odvetvia, výkonných manažérov spoločností a špecialistov na technológie.

Medzi kritériá na udelenie ceny „Corporate FX Award“ (Najlepšia devízová korporácia) patrili jasne definované politiky v oblasti riadenia rizík, riešenie krízových situácií, meranie devízových pozícií

a náklady na zabezpečenie kurzového rizika (hedging). Hlavným cieľom riadenia devízových rizík je minimalizácia strát a nie snaha profitovať z pohybov devízových kurzov.

„Zatiaľ čo trend celosvetovej ekonomiky smeruje k opätovnému rastu, svet stále zápasí s nečakanými udalosťami, ktoré majú vplyv na meny, počnúc politickými prevratmi ako Brexit a vojnou a končiac prírodnými katastrofami. Inštitúcie, ktoré získali naše ocenenia, vykazujú v oblasti devízových trhov sofistikovanosť v predvídaní a riešení následkov týchto vplyvov v prospech svojich klientov,” uviedol Joseph D. Giarraputo, vydavateľ a riaditeľ redakcie časopisu Global Finance.

O časopise Global Finance

Časopis Global Finance vznikol v roku 1987, má náklad 50.000 výtlačkov a čitateľov v 191 krajinách. Čitatelia Global Finance sú senior výkonní manažéri a finanční riaditelia zodpovedajúci za oblasť investovania a strategické rozhodnutia v nadnárodných spoločnostiach a finančných inštitúciách. Jeho webová stránka — GFMag.com — ponúka analýzy a články, za ktorými stojí 30-ročná skúsenosť z medzinárodných finančných trhov. Global Finance sídli v New Yorku a má svoje zastúpenia po celom svete. Global Finance pravidelne vyberá najlepších adeptov spomedzi bánk a ostatných poskytovateľov finančných služieb. Tieto ocenenia sa stali pre celosvetovú finančnú komunitu dôveryhodným štandardom excelentnosti.

O spoločnosti VÚB

VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 195 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.

O spoločnosti Intesa Sanpaolo

Spoločnosť Intesa Sanpaolo patrí medzi najväčšie bankové skupiny eurozóny a je popredným hráčom v Taliansku v oblasti poskytovania služieb retailovým klientom, firmám ako aj v oblasti správy majetku. Vďaka svojej širokej sieti približne 3 900 pobočiek ponúka rozsiahle spektrum služieb zhruba 11,1 miliónom klientov v Taliansku. Medzinárodné aktivity spoločnosti Intesa Sanpaolo sa zameriavajú na Strednú a Východnú Európu a Stredný Východ a Severnú Afriku, kde má zastúpenie v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 100 pobočkami a 7,7 miliónmi klientov. Okrem iného je medzinárodná sieť zastúpená v 27 krajinách na podporu firemných klientov.