VÚB zníži sadzbu až do 0,3%. Pre firmy, ktoré investujú do obnoviteľných riešení

VÚB ako zelená banka pripravila ďalšiu novinku, ktorá je plne v súlade s jej stratégiou podpory udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Aj vďaka materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo sa pre slovenské firmy i samosprávy otvára jedinečná príležitosť.

Odteraz môžu získať investičný úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, ak ich projekt spĺňa kritéria cirkulárnej ekonomiky. Tie boli špecifikované v spolupráci s Ellen MacArthur Foundation, ktorá je strategickým partnerom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo.

„Intesa je svetový líder vo financovaní podnikateľských modelov podporujúcich prechod na cirkulárnu ekonomiku, preto sme veľmi radi, že ako súčasť tejto skupiny môžeme využiť jej osobitný fond na financovanie nových projektov firiem a samospráv u nás na Slovensku. Stačí len, ak dajú posúdiť svoje projekty našim špecialistom a v prípade splnenia podmienok môžu získať úver so zľavou z úrokovej sadzby až do 0,3%. Platí to pre úvery nielen do 20 miliónov eur, ale samozrejme aj vyššie,“ hovorí vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo Andrej Viceník. Základnou podmienkou je, že všetky takto financované projekty musia byť zrealizované na Slovensku.

Päť princípov cirkulárnej ekonomiky

Cirkulárna ekonomika alebo inak obehové hospodárstvo patrí v súčasnosti medzi kľúčové témy Európskej únie. Okrem stabilnej ekonomiky má tento systém zaistiť aj zdravé životné prostredie. Je založený na efektívnom využívaní prírodných zdrojov pomocou účinného zhodnocovania. A to nielen materiálov, ale hlavne produktov či ich komponentov. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov.

O investičný úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou môžu požiadať firmy a samosprávy, ktorých projekt splní tieto kritériá cirkulárnej ekonomiky:

Riešenia, ktoré predlžujú životnosť produktu

Výroba z obnoviteľných alebo recyklovaných zdrojov

Optimalizácia efektívnosti a efektívnosti spotreby zdrojov

Výrobky, ktoré je možné úplne recyklovať alebo kompostovať

Inovatívne technológie umožňujúce cirkulárne business modely

Okrem projektov spĺňajúcich kritériá cirkulárnej ekonomiky môžu získať výhodu aj projekty z oblasti obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti či environmentálne udržateľného riadenia živých prírodných zdrojov, využívania pôdy a biodiverzity.

