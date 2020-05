Vůjtek prezradil, čo považuje za vrchol trénerskej kariéry. Spája ho so slovenskou reprezentáciou

Český hokejový tréner Vladimír Vůjtek má dlhodobo mimoriadne blízko k Slovensku. Jeho dcéra Šárka je totiž manželkou niekdajšieho slovenského hokejového reprezentanta Róberta Petrovického.

Pod Tatrami je charizmatický 73-ročný odborník veľmi obľúbený, pretože v roku 2012 na majstrovstvách sveta vo fínskych Helsinkách ako kouč reprezentácie SR priviedol Slovákov k strieborným medailám.

Bolo to v deň narodenín

A štvrťfinálový súboj na tomto šampionáte, v ktorom slovenský výber pod jeho taktovkou vyradil favorizovaných Kanaďanov, považuje kouč Vůjtek za najväčšie víťazstvo vo svojej trénerskej kariére.

Tento súboj si nedávno pozrel v televízii. „Najväčšou satisfakciou pre mňa bolo štvrťfinále MS 2012 proti Kanade, hralo sa totiž v rovnakej hale, v ktorej mi v roku 1997 barbarsky zlikvidovali syna. O pätnásť rokov neskôr som ich vyradil a to bol pre mňa najviac. Ešte musím doplniť, že to bolo v deň mojich narodenín, to moje pocity ešte umocnilo. To je moje najväčšie víťazstvo v celej trénerskej kariére,“ povedal Vladimír Vůjtek v rozhovore pre český portál iDnes.cz. Len na pripomenutie, počas MS 1997 v helsinskej Hartwall Arene Kanaďania spôsobili jeho synovi otras mozgu, ktorý sa na triumfe Čechov 5:3 podieľal hetrikom.

Vladimír Vůjtek starší sa na Slovensku stále teší veľkej obľube. „Slováci dodnes veľmi radi spomínajú na finále v Helsinkách 2012. Musím povedať, že takú popularitu, akú mám na Slovensku, som nikdy nezažil. Musím povedať, že aj teraz, keď tam pricestujem, tak ma ľudia spoznávajú a stále mi ďakujú za medailu,“ priznal.

Veľká diera po úspešnej generácii

Skúsený matador si však myslí, že tak skoro sa Slovákom taký úspech pravdepodobne nepodarí dosiahnuť. „Vyzerá to tak. Na prelome tisícročí mali skvelú generáciu hráčov rovnako ako my. Od tej doby nikdy nemali toľko hráčov, ktorí by predvádzali svetový hokej. Tá generácia odišla a po nej bola veľká diera, ktorá je tam v podstate dodnes. Dvoch alebo troch dobrých hráčov tam majú každý rok, ale na celkovú situáciu je to málo,“ poznamenal Vůjtek.

A ako s odstupom času hodnotí MS 2012 a slovenský tím? „Vedel som, že Slováci majú na to byť v prvej osmičke, že je to hrateľné. Pred majstrovstvami som ale trochu pochyboval, pretože sme prehrali sedem z ôsmich prípravných zápasov, aj keď len tesne a so silnými súpermi . Nakoniec nám prišli štyria hráči z NHL, čo bolo kľúčové. Boli to špičkoví borci, ktorí mužstvo doplnili úplne senzačne. V čele s brankárom Lacom, ktorý odchytal skvelý turnaj, sme napokon získali medailu, “ zaspomínal si.