Vy rozhodnete, ktorým ďalším 231 komunitným projektom pomôže Tesco s realizáciou

BRATISLAVA 12. októbra 2018 (WBN/PR) – Spoločnosť Tesco v spolupráci s Nadáciou Tesco a partnerom Nadáciou Pontis spúšťa už 5. edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Neziskové organizácie sa so svojimi projektmi na zlepšenie života v komunitách po celom Slovensku môžu prihlásiť v období od 8. októbra do 18. novembra 2018. Počas štyroch predchádzajúcich edícií bolo spolu podporených 462 unikátnych projektov celkovou sumou takmer 470 000 eur, ktoré svojimi hlasmi podporili zákazníci v obchodoch Tesco po celom Slovensku.

Cieľom programu je podpora miestnych iniciatív, ktoré sú prospešné pre lokálne komunity, zlepšujú susedstvá a skrášľujú okolie. Tesco v predchádzajúcej edícii uviedlo novinku, ktorou zvýšilo celkovú sumu z vyše 100 000 eur na takmer 170 000 eur, čím podporilo až trojnásobný počet víťazných projektov. „Aj v piatej edícii programu finančne podporíme nielen víťazné projekty, ale aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, za ktoré môžu zákazníci hlasovať v jednotlivých obchodoch. Grant tak získa až 231 organizácií zo 77 regiónov, pričom organizácie s najväčším počtom hlasov, tak ako po minulé edície, získajú sumu 1 300 eur. Sumou 600 eur budú podporené organizácie, ktoré sa umiestnia na druhom mieste, a organizácie, ktoré sa umiestnia na treťom mieste, získajú na podporu svojich lokálnych aktivít 300 eur,“ vysvetlila manažérka CSR pre Tesco na Slovensku Katarína Pšenáková.

V predchádzajúcich štyroch edíciách programu slovenskí zákazníci odovzdali spolu vyše 14 miliónov hlasov, z čoho vyplýva, že pre zákazníkov spoločnosti Tesco je podpora lokálnych iniciatív veľmi dôležitá. ,,Sumou takmer 170 000 eur chceme podporiť ešte viac skvelých projektov, ktorými pomáhame zlepšovať naše prostredie či zrealizovať rôzne aktivity pre deti aj dospelých, environmentálne a vzdelávacie projekty, športové aktivity, pomôcť útulkom pre zvieratá či sa spolupodieľať na rekonštrukciách kultúrnych pamiatok,“ zhodnotila K. Pšenáková.

Prihlasovanie projektov prebieha prostredníctvom stránky tesco.sk/pomahame/, a to od 8. októbra do 18. novembra 2018. Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie budú v každom zo 77 regiónov vybrané tri organizácie, ktoré postúpia do hlasovacej fázy, a o výške finančnej podpory rozhodnú hlasovaním zákazníci od 21. januára 2019 vo všetkých predajniach Tesco na Slovensku. Mená víťazov budú vyhlásené v marci 2019. Viac informácií o víťazoch z predchádzajúcich edícií nájdete na webovej stránke projektu tesco.sk/pomahame/