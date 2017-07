Vybavovanie občianskeho preukazu nie je zložité. Dá sa vybaviť aj s čipom

Občiansky preukaz musí mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok života a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale aké sú podmienky pri vybavovaní občianskeho preukazu, čo treba spraviť a ako ho vybaviť? Môžete si prečítať všetko, čo by ste mali o občianskom preukaze vedieť.

Ako vybaviť občiansky preukaz?

Pred vybavovaním občianskeho preukazu by ste mali vedieť o určitých skutočnostiach a povinnostiach, ktoré predchádzajú vybaveniu občianskeho preukazu. Samotné vybavenie nie je príliš komplikovaný proces, ale treba dodržať určité náležitosti a najmä presný postup.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu treba najskôr vyplniť a poslať žiadosť o občiansky preukaz, môžete tak spraviť osobne na okresnom úrade Policajného zboru, alebo aj elektronicky.

Vybavovanie prvého občianskeho preukazu

Ak idete vybavovať prvý občiansky preukaz, tak je žiadateľ o prvý občiansky preukaz, alebo zákonný zástupca maloletej osoby povinný predložiť a dodržať nasledovné náležitosti:

priniesť rodný list žiadateľa o občiansky preukaz

žiadateľa o občiansky preukaz potvrdenie o trvalom bydlisku

iné doklady, ktoré sú uvádzané na občianskom preukaze, napr. potvrdenie od lekára

O vydanie prvého občianskeho preukazu pre maloletého občana je povinný požiadať rodič, alebo iná osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu je rodič povinný podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu príslušnému úradu a mal by tak urobiť najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku maloletého občana.

Vybavovanie nového občianskeho preukazu

Pri vybavovaní nového občianskeho preukazu v prípade straty, zmeny bydliska, zmeny priezviska, či vyznačenie akéhokoľvek nového údaju, si musíte:

priniesť svoj doterajší občiansky preukaz a pri jeho strate, alebo odcudzení, je povinný priniesť iné potvrdenie preukazujúce jeho skutočné údaje , napríklad rodný list, alebo cestovný preukaz.

pri zmene údajov na občianskom preukaze je občan povinný priniesť svoj občiansky preukaz a doklad, ktorý vyznačuje a potvrdzuje nové zmeny.

pre doplnenie údajov, napríklad pridanie akademického titulu, je občan povinný predložiť doklad o udelení titulu, napríklad diplom.

Ak idete vybavovať nový občiansky preukaz, mali by ste tak spraviť do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu, napr. pri zmene priezviska, trvalého pobytu či rodného čísla. V prípade, ak vám končí platnosť starého občianskeho preukazu, tak by ste o nový mali požiadať najskôr 180 dní pred uplynutím časovej platnosti.

Ako vybaviť občiansky preukaz cez internet

Nový občiansky preukaz si môžete vybaviť už aj online prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vybavenie nového občianskeho preukazu elektronicky môže urobiť žiadateľ len vtedy, ak je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý bol aktivovaný.

Žiadateľ, ktorý požiadal o nový občiansky preukaz cez internet elektronickým občianskym preukazom, si musí hotový doklad prevziať osobne a nemôže tak za neho spraviť ani splnomocnená osoba.

Kde vybaviť občiansky preukaz

Kde vybaviť nový občiansky preukaz? Dnes môžete požiadať o vybavenie nového občianskeho preukazu, cestovného pasu a aj vodičského preukazu z dôvodu straty, krádeže alebo uplynutia platnosti na akomkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru v určených stránkových dňoch a hodinách.

Kde a ako si prevziať občiansky preukaz

Občiansky preukaz si musí žiadateľ prevziať osobne na danom okresnom riaditeľstve Policajného zboru, ktoré uviedol v žiadosti, čiže aj na inom okresnom riaditeľstve, ako sa nachádza jeho trvalý pobyt.

Ak sa nachádzate mimo trvalého bydliska, napríklad z dôvodu pracovnej cesty, alebo iných dôvodov, môže za vás prevziať občiansky preukaz aj vaša blízka osoba a rodinný príslušník vami poverený, ktorý sa preukáže svojim občianskym preukazom a splnomocnením na zastupovanie vašej osoby s osvedčeným podpisom.

POPLATKY SÚVISIACE S VYBAVENÍM OP