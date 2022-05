Výberové konanie na riaditeľa Medzinárodného domu umenia pre deti – Bibiana pokračuje vypočutím kandidátov

Na verejnom vypočutí na riaditeľa Medzinárodného domu umenia pre deti – Bibiana, ktoré sa uskutoční 30. a 31. mája v sídle Ministerstva kultúry SR, sa zúčastnia štyria kandidáti.

Ide o organizačnú a mediálnu manažérku Bibiany Natáliu Cehlárikovú, projektovú a komunitnú manažérku a dramaturgičku Mestskej knižnice v Bratislave Zuzanu Liptákovú, riaditeľa divadla ZkuFraVon Andreja Šoltésa a Martina Vanča, ktorý pôsobil ako výkonný manažér odboru Poštovej filatelistickej služby a Poštového múzea.

Ako informoval rezort kultúry na svojom webe, do tretieho kola výberového konania postúpili piati zo šiestich prihlásených, no jeden z nich sa rozhodol z voľby odstúpiť.

Výberové konanie sa riadi pravidlami novej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. V súčasnosti Bibianu vedie Peter Tvrdoň.

Tretie kolo na dve časti

Tretie kolo pozostáva z dvoch častí – neverejného a verejného vypočutia. Počas neverejného vypočutia výberová komisia oboznámi kandidátov s výsledkami kontroly referencií z ich doterajšej kariéry a zároveň sa ich môžu pýtať na ich prax a skúsenosti.

V rámci verejného vypočutia predstavia uchádzači svoje projekty rozvoja a riadenia Bibiany. Zároveň odpovedia na otázky komisie a verejnosti. Verejné vypočutie bude môcť verejnosť sledovať prostredníctvom online prenosu na YouTube kanáli ministerstva kultúry a tiež na facebookovom profile MK SR.

Verejnosť sa môže zúčastniť na verejnom vypočutí aj fyzicky vo Dvorane MK SR do naplnenia kapacity miestnosti. Prístup verejnosti do Dvorany bude možný v čase od 8:45 do 8:55 v deň verejného vypočutia.

Kandidáti na vedenie

Kandidátov na vedenie Bibiany posúdi sedemčlenná výberová komisia, ktorá následne odporučí ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽaNO) vhodného kandidáta.

Troch členov komisie menovala priamo ministerka, a to Barbaru Brathovú, Miloša Koptáka a Margitu Galovú. Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku menovala Milanová na návrh Osobného úradu MK SR Dianu Čekmeovú.

Ďalší traja členovia boli vymenovaní na základe návrhov z externého prostredia. Sú medzi nimi Hana Ondrejičková ako zástupkyňa zamestnancov Bibiany, Ondrej Slivka, ktorého navrhli zástupcovia akademického prostredia a Daniela Čarná, ktorú navrhol riaditeľ Fondu na podporu umenia.

Poslanie Bibiany

Bibianu ako štátnu rozpočtovú organizáciu MK SR zriadili 1. júla 1990. Jej poslaním je tvorivé rozvíjanie teoretickej a praktickej domácej i zahraničnej činnosti v oblasti umenia pre deti ako samostatného druhu umeleckej tvorby zameraného na výchovu detí umením a k umeniu.

Predmetom jej činnosti je rozvíjať a šíriť umeleckú tvorbu pre deti, knižnú ilustračnú tvorbu pre deti, aktívne podporovať skvalitňovanie detskej literatúry určenej všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže v SR i v zahraničí v bohatom spektre druhov a žánrov.