Výbor parlamentu podporil členstvo krajiny v NATO, vstup podporuje už viac ako 70 percent Fínov

Obranný výbor fínskeho parlamentu vyjadril podporu tomu, aby krajina požiadala o členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Je to podľa neho najlepšie riešenie na zaručenie bezpečnosti Fínska a zníži riziko, že sa stane terčom agresie susedného Ruska.

Predseda výboru Petteri Orpo, ktorý je lídrom hlavnej opozičnej Strany národnej koalície, vo vyhlásení uviedol, že fínska bezpečnostná situácia sa v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu drasticky zmenila. Zdôraznil pritom, že členstvo v NATO by bolo čisto obranným riešením.

„Fínsko by sa pridalo k NATO, aby maximalizovalo jeho vlastnú bezpečnosť a pre obranu krajiny. Nebolo by to namierené proti nikomu,“ povedal Orpo novinárom.

Očakáva sa, že Fínsko oznámi, či sa bude uchádzať o členstvo vo vojenskej aliancii, neskôr počas mája. Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky je za členstvo v NATO viac ako 70 percent Fínov, čo je dramatický nárast z 20 – 30 percent zaznamenaných počas ostatných desaťročí.