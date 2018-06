Výbuch sopky Fuego má už takmer sto obetí, záchranné práce komplikuje dážď

SAN MIGUEL LOS LOTES 7. júna (WebNoviny.sk) – Počet obetí nedeľňajšieho výbuchu guatemalskej sopky Fuego sa zvýšil na 99. V stredu podvečer to oznámil tamojší Národný inštitút forenzných vied. Z nájdených mŕtvych sa však podarilo identifikovať zatiaľ len 28 osôb. Najmenej 197 ľudí je nezvestných.

Hrozbou vriaca voda

Záchranné práce v okolí Fuego komplikuje dážď a zvýšená sopečná aktivita. V stredu museli záchranári zásah ukončiť skôr pre riziko zosuvov pôdy, ktoré vzniklo po tom, ako sa rozpršalo. Hrozbou je pre nich tiež vriaca voda z nebezpečne horúcich sopečných plynov a popola prúdiaca po svahoch sopky. Teplota pod zemou dosahuje podľa hasičov na niektorých miestach 400 až 700 stupňov Celzia.

V departementoch Sacatepéquez, Chimaltenango a Escuintla platí najvyšší stupeň varovania pred sopečnou aktivitou, pričom úrady odporučili verejnosti, aby sa nezdržiavala blízko postihnutých oblastí. Guatemalský seizmologický a vulkanologický ústav varoval pred novými prúdmi sopečného materiálu postupujúcimi dolu kaňonmi na západnom svahu smerom k rieke Pantaleón.

Telá sú spálené

Fuego okrem iného zničila dedinu San Miguel Los Lotes na jej úbočí. „Nikto ich nedokáže dostať von alebo povedať, koľko ich je tu pochovaných,“ vyjadril sa pre agentúru AP o tamojších obyvateľoch kamionista Efrain Suarez. „Telá sú spálené a ak príde ťažká technika, zničí ich,“ skonštatoval 59-ročný muž.

V minulosti pritom úrady v prípadoch, keď už nebola možnosť nájsť preživších a ďalšie snahy o vytiahnutie tiel by boli príliš náročné, vyhlásili postihnuté miesta za pohrebiská – miesto posledného odpočinku obetí. O tejto možnosti však momentálne úrady nepremýšľajú. „Nie, kým sa neskončí pátranie a záviselo by to od ľudí,“ uviedol riaditeľ guatemalskej štátnej agentúry na zvládanie prírodných katastrof Sergio Cabanas.

Španielsky názov sopky Volcán de Fuego znamená v preklade Ohnivá sopka. Vulkán meria 3 763 metrov a patrí k najaktívnejším v Strednej Amerike.