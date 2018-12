Výbuchy pyrotechniky sú stresujúce pre zvieratá, ochranári žiadajú o pokoj v ich blízkosti

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Ochranári zvierat opäť upozorňujú, že oslavy Nového roka sprevádzané výbuchmi pyrotechniky so svetelnými efektmi sú veľmi stresujúce a niekedy aj nebezpečné nielen pre domácich miláčikov, ale aj pre vtáky a iné voľne žijúce živočíchy.

Vystrašené zvieratá utečú z oblastí, kde sa predtým zdržiavali. Vtáky vydesené delobuchmi sú dezorientované, ťažko rozoznávajú prekážky, pričom veľa nárazov môže mať tragický koniec. Dôsledkom bývajú aj vážne zranenia či smrť spôsobené ohňostrojmi, petardami alebo lampiónmi šťastia. Čo sa týka domácich zvierat, napríklad pes by nemal v žiadnom prípade byť pripútaný k reťazi, na ktorej sa môže v strachu udusiť. Treba mu vytvoriť útočisko, kde sa cíti bezpečne, a snažiť sa predísť situácii, keď môže zviera v strese uniknúť alebo sa zraniť.

Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku odporúča, aby ľudia nepoužívali pyrotechniku v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo alebo iné zvieratá. Mali by sa vyhýbať porastom so stromami či kríkmi, vodným plochám, parkom, cintorínom, záhradám a ďalším miestam, ktoré živočíchy s obľubou využívajú na odpočinok. Pred použitím pyrotechniky treba aspoň deň vopred odstrániť všetky kŕmidlá a iné lákadlá pre vtáctvo. Najlepšie by však bolo namiesto hlučných delobuchov a svetelných efektov použiť napríklad prskavky. „Ak sa pyrotechniky neviete vzdať, vyberte si takú, ktorá má len malý dosah, čo sa týka hlučnosti aj svetelných efektov,“ uviedla Deutschová.

Správa Tatranského národného parku (TANAP) pripomína, že hlučné oslavy a ohňostroje sú v národných parkoch zakázané zákonom o ochrane prírody a krajiny. Dlhé doliny a skalné steny poskytujú vhodné podmienky pre šírenie a zosilnenie hlasných zvukových efektov, ktoré spôsobujú plašenie kamzíkov v čase ich nočného odpočinku. V snahe uniknúť za každú cenu sa dávajú na útek, často aj cez veľmi nepriaznivý terén, čo môže spôsobiť ich smrť či zranenie. „Do stresových situácií sa počas silvestrovskej noci dostávajú všetci zvierací obyvatelia našej prírody, ktorí zápasia s vrtochmi zimy a nemajú už energiu na rozdávanie,“ uviedla správa TANAP-u.