Útok bol cielený na hráčov Borussie Dortmund, polícia našla list. Nálože boli ukryté v kroví

DORTMUND 12. apríla (WebNoviny.sk) – Neďaleko miesta, kde v utorok podvečer vybuchli tri nálože a poškodili autobus s futbalistami Borussie Dortmund, sa našiel sprievodný list o prihlásení sa k zodpovednosti k prípadu. Nemeckí vyšetrovatelia zatiaľ nechcú komentovať jeho obsah, keďže overujú jeho pravosť.

Výbušniny boli ukryté v kroví

Nálože boli umiestnené v kroví neďaleko parkoviska pri výjazde z hotela the L’Arrivee Hotel and Spa a vybuchli práve v čase, keď tadiaľ prechádzal autobus s futbalistami smerujúcimi na úvodné štvrťfinále Ligy majstrov proti francúzskemu tímu AS Monako.

Po operatívnom rozhodnutí krízového štábu zápas v pôvodnom utorkovom termíne zrušili a výkop presunuli na stredu 18.45 h SELČ. Polícia pracuje s verziou, že išlo o cielený útok na hráčov Borussie Dortmund prostredníctvom “serióznych výbušných zariadení”.

Podľa prokurátorky Sandry Lückeovej prípad vyšetrujú ako pokus o zabitie. Pri explózii sa rozbilo jedno z okien na autobuse a črepiny z neho poranili na ruke španielskeho obrancu Borussie Marca Bartru.

Ešte v noci sa ocitol na operačnom stole, kde mu podľa nemeckých zdrojov naprávali zlomeninu vretennej kosti a odstraňovali z pravého ramena roztrúsené cudzie telieska. Tak znela oficiálna diagnóza podľa klubových zdrojov Borussie. “Nebol v ohrození života, ale išlo o vážnejšie zranenie, ktoré si vyžiadalo operačný zákrok,” uviedol hovorca Borussie Sascha Fligge na webe kicker.de.

Zranenia utrpel aj policajt

Pri útoku utrpel zranenia aj policajt na motocykli. Informovali o tom v stredu skoro ráno vo vyhlásení nemecké úrady v Dortmunde.

Polícia tiež uviedla, že blízko hotela hráčov sa našiel ďalší podozrivý predmet, ktorý vyzeral ako výbušné zariadenie, ale nebol schopný explózie. Uvedený policajt sa viezol na motorke pred autobusom a sprevádzal ho na štadión.

Policajnému príslušníkovi spôsobili zranenie tri explózie a utrpel aj šok. V súčasnosti nie je schopný vykonávať pracovné povinnosti, dodala polícia vo vyhlásení.

Diváci na štadióne neboli ohrození

Tri explózie zasiahli autobus futbalového tímu Borussia Dortmund v utorok večer okolo 19.15 h SELČ, keď sa hráči viezli z hotela na úvodné stretnutie štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 proti AS Monako. Zápas sa mal odohrať na štadióne Signal Iduna Park.

Polícia informovala, že fanúšikovia na štadióne neboli vôbec ohrození. Po oznámení náhradného termínu zápasu pokojne opustili štadión. Bezpečnostní predstavitelia povedali pre tlačovú agentúru DPA, že zatiaľ nie sú žiadne náznaky, že explózie súviseli s terorizmom.

Zápas Borussie proti AS Monaco sa odohrá v náhradnom termíne v stredu o 18.45 h. Dortmundský policajný šéf Gregor Lange ubezpečil, že stredajší zápas sa bude niesť v atmosfére prísnych bezpečnostných opatrení napriek tomu, že na štadióne Borussie v utorok v súvislosti s incidentom pri hoteli nič nehrozilo. “Je našou povinnosťou zvládnuť to z hľadiska bezpečnosti na najvyššej možnej úrovni,” povedal Lange.