Východoslovenská distribučná rozšírila svoju infraštruktúru o prvé batériové úložisko

Akumulačné riešenie Siemens Siestorage ušetrilo náklady distribútora aj prírodu.

Akciová spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) rozšírila svoju sieťovú infraštruktúru po prvýkrát o technológiu batériového úložiska, ktorá môže vo vybraných lokalitách predstavovať efektívnejšiu, adresnejšiu a ekologickejšiu alternatívu k budovaniu vysokonapäťových vedení.

Svoje prvé batériové úložisko s kapacitou 1200 kilowatthodín (kWh) vybudovala VSD v spolupráci so spoločnosťou Siemens v Bachledovej doline. Lokalita zažíva v ostatných rokoch veľký turistický boom, a popri tom rastú aj požiadavky na kapacitu a očakávaný počet pripojených používateľov sústavy.

Keďže Bachledova dolina je vzdialená od napájacích uzlov, v ktorých je zvyčajne dostatok výkonu, tradičným riešením pre zvýšenie kapacitných nárokov by bolo dotiahnuť na miesto štandardné vysokonapäťové vedenia. Vzhľadom k zložitému prírodnému reliéfu a veľkej vzdialenosti by však išlo o nákladnú, byrokraticky zložitú a neekologickú možnosť.

Vhodnejšiu alternatívu našla spoločnosť VSD v batériovom úložisku Siestorage od spoločnosti Siemens. Akumulačné riešenia zvykli doposiaľ využívať najmä priemyselné podniky, príklad VSD však ukazuje, že môžu pomáhať aj distribútorom pri udržiavaní a zlepšovaní kvality poskytovaných služieb.

„Batériové úložisko dokáže automaticky vyrovnávať zaťaženie siete v reálnom čase a integrované striedače naviac umožňujú regulovať a meniť aj charakter a veľkosť jalovej zložky elektriny prakticky v celom výkonovom rozsahu. Práve takáto regulácia je najúčinnejším spôsobom, ako ovplyvniť napäťové pomery v danom mieste,“ vysvetľuje Jozef Tomčík, vedúci Stratégie a rozvoja distribučnej sústavy VSD.

Tímy Siemensu a VSD kládli pre projekt v Bachledovej doline veľký dôraz na estetický a ekologický rozmer. Úložisko je obložené drevom a dizajnovo navrhnuté tak, aby zapadlo do okolitého prostredia. Okrem toho sa v rámci projektu podarilo uložiť do zeme rozsiahlu časť existujúceho vysokonapäťového vedenia, v súbehu s novým cyklochodníkom zo Spišskej Belej do lokality Ždiar.

„Postaviť batériové úložisko dokážu viaceré firmy, ale naša pridaná hodnota spočíva v znalostiach odborníkov z celého sveta, vďaka ktorým vieme každé riešenie prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníkov,“ dodáva Radoslav Baňacký, sales manager zo spoločnosti Siemens.

